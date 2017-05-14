Порошенко прокомментировал обнаженные ягодицы на Евровидении-2017

Всегда найдется кто-то, кто выскочит и продемонстрирует, считая, что это и есть свобода.

«Десятки тысяч человек, включая волонтеров, сделали сверхусилие, чтобы не просто сделать это праздник, а показать Украину миру, и тут вылезает одна, извините, ж***, которая думает, что это именно то, что мир должен видеть из Украины», — добавил он.

По словам главы государства, он этим случаем очень разочарован.