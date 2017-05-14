Порошенко прокомментировал обнаженные ягодицы на Евровидении-2017
Президент Петр Порошенко прокомментировал выходку пранкера, который в финале «Евровидения» выскочил на сцену, сняв штаны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время
Президент Петр Порошенко прокомментировал выходку пранкера, который в финале «Евровидения» выскочил на сцену, сняв штаны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время
Всегда найдется кто-то, кто выскочит и продемонстрирует, считая, что это и есть свобода.
«Десятки тысяч человек, включая волонтеров, сделали сверхусилие, чтобы не просто сделать это праздник, а показать Украину миру, и тут вылезает одна, извините, ж***, которая думает, что это именно то, что мир должен видеть из Украины», — добавил он.
По словам главы государства, он этим случаем очень разочарован.
Но считаю, что это нам впечатление от праздника не испортило.
Порошенко похвалил организаторов «Евровидения» в Украине за проведение конкурса на очень высоком уровне.
Также он сказал, что ему очень понравилось выступление победителя — португальца Сальвадора Собрала.
Президент выразил сожаление, что не смог посетить конкурс, поскольку в это время обсуждал с губернатором и председателем полиции Донецкой области, как помочь семьям убитых во время обстрела Авдеевки мирных жителей.