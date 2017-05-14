Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Оказалось, что улыбка старит
Власти изменили правила подсчета стажа для назначения пенсии
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо при Трампе
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
«Проломаем двери»: пилот F-22 о возможном конфликте с Россией
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
11Война в карикатурах
12Бал Met Gala 2017
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
22По миру прошел Первомай
19:47 (мск), источник: УНИАН

Порошенко прокомментировал обнаженные ягодицы на Евровидении-2017

Президент Петр Порошенко прокомментировал выходку пранкера, который в финале «Евровидения» выскочил на сцену, сняв штаны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в воскресенье, 14 мая.

Всегда найдется кто-то, кто выскочит и продемонстрирует, считая, что это и есть свобода.
Петр Порошенко

«Десятки тысяч человек, включая волонтеров, сделали сверхусилие, чтобы не просто сделать это праздник, а показать Украину миру, и тут вылезает одна, извините, ж***, которая думает, что это именно то, что мир должен видеть из Украины», — добавил он.

По словам главы государства, он этим случаем очень разочарован.

Но считаю, что это нам впечатление от праздника не испортило.
Петр Порошенко

Порошенко похвалил организаторов «Евровидения» в Украине за проведение конкурса на очень высоком уровне.

Также он сказал, что ему очень понравилось выступление победителя — португальца Сальвадора Собрала.

Президент выразил сожаление, что не смог посетить конкурс, поскольку в это время обсуждал с губернатором и председателем полиции Донецкой области, как помочь семьям убитых во время обстрела Авдеевки мирных жителей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Конфискованные миллиарды Януковича направят на укрепление обороны и инфраструктурные проекты - Порошенко
Тиллерсон: «вмешательство» РФ в выборы хорошо задокументировано
СМИ Египта: переговоры с РФ по возобновлению полетов не ведутся
Порошенко заявил, что США привлечены к «нормандскому формату»
В Мосуле ликвидировали помощника главаря ИГ
Словацкий хоккеист дисквалифицирован за атаку россиянина на ЧМ
Самойлова прокомментировала победу Португалии на Евровидении
Индия отказалась участвовать в форуме «Один пояс — один путь»
Спорт
Гусев влился в концерты шипачёвцев: оценки сборной России Звено Шипачёва давало очередной концерт, Василевский снова не пропустил, а Миронов забивал, но "пожарил"
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь