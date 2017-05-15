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08:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Крупнейшую в Воронежской области птицефабрику запустят 1 августа

Предприятие будет производить 0,5 млрд яиц в год.

Крупнейшая в Воронежской области птицефабрика откроется в селе Третьяки Борисоглебского городского округа 1 августа. На предприятие завезут 700 тыс. птиц, затем количество кур-несушек увеличат до 1,5 млн. Об этом губернатору Алексею Гордееву рассказал председатель сельскохозяйственного производственного кооператива Геннадий Ширяев в воскресенье, 14 мая.

Борисоглебская птицефабрика обеспечит яйцом не только восточную часть Воронежской области, но и соседние регионы. После запуска на полную мощность предприятие будет выпускать около 0,5 млрд яиц в год. В Воронежской области в 2016 году с учетом личных подсобных хозяйств произвели 942 млн яиц.

Рядом с птицефабрикой инвестор строит комбикормовый завод. Строительство завершено на 90%, в конце июля завод начнет работать.

Комплекс в Третьяках обеспечит работой около 200 человек.

— Сегодня есть потребность в диетическом яйце, особенно если мы говорим о восточной части Воронежской области и наших соседях. Птицефабрика будет работать на несколько регионов, в том числе на Саратовскую и Волгоградскую области. С вводом этой фабрики мы почти в полтора раза увеличим производство яйца в регионе. Для Борисоглебска и всей восточной части региона это будет один из знаковых объектов. Само село Третьяки получит значительный импульс для развития: строительство крупного предприятия влечет за собой и развитие социальной инфраструктуры. В планах — строительство современного дома культуры, — рассказал журналистам Алексей Гордеев.

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