Долг Януковича не пойдет на повышение пенсий — Гройсман
Конфискованные судом $1,5 млрд бывшего президента Украины Виктора Януковича не пойдут на повышение пенсий.
Конфискованные судом $1,5 млрд бывшего президента Украины Виктора Януковича не пойдут на повышение пенсий.
Об этом в ходе интервью «Фактам тижня» рассказал
— Они (деньги Януковича. — Ред.) не пойдут в пенсионный фонд, а будут использованы на обновление инфраструктурных объектов, — сказал Гройсман.
Также он отметил, что власть будет вести дискуссии и обсуждения, как использовать полученные средства.
Напомним, что 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения, перечислены в государственный бюджет.