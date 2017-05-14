Долг Януковича не пойдет на повышение пенсий — Гройсман

Об этом в ходе интервью «Фактам тижня» рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

— Они (деньги Януковича. — Ред.) не пойдут в пенсионный фонд, а будут использованы на обновление инфраструктурных объектов, — сказал Гройсман.

Также он отметил, что власть будет вести дискуссии и обсуждения, как использовать полученные средства.

Напомним, что 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения, перечислены в государственный бюджет.