Freedom Moldova: Судебные дела в РМ часто носят политический характер
Судебные дела в Молдове часто носят политический характер, — считают эксперты правозащитного фонда Freedom Moldova.
Судебные дела в Молдове часто носят политический характер, — считают эксперты правозащитного фонда Freedom Moldova.
Администратор фонда Роман Малиновский сказал в пятницу, представляя в агентстве «ИНФОТАГ» отчет о соблюдении в РМ прав человека в
«Участились случаи злоупотребления правоохранительными и служебными органами властью, выражающиеся в превышении мер пресечения, затягивании судебных разбирательств, вынесении спорных решений и приговоров. Более того часто судебные дела носят откровенно политический характер», — сказал он, обратив внимание на дело «группы Петренко», члены которой «признаны политическими заключенными даже в Госдепартаменте США, а министр юстиции Владимир Чеботарь не устает заявлять, что никаких политзаключенных в Молдове нет».
По словам правозащитника, члены группы содержались более полугода в предварительном заключении, а позже под судебным контролем, который продлевали на 30 суток на протяжении года.
«Фактически их лишали фундаментального права на свободу выражения, гарантированного Конституцией», — считает он.
В качестве другого факта он назвал дело Юрие Болбочану, который был задержан офицерами СИБ 17 марта за передачу секретной информации агенту секретной службы иностранного государства.
«Однако четких доказательств вины СИБ практически не предоставил. Предполагается, что секретная информация — “это предварительные данные о стратегии законодательных реформ и персональные данные высокопоставленных лиц”. Данные сведения не подпадают под статью закона о государственной тайне. Более того сотрудник посольства России, которому якобы передавал информацию Болбочану, никуда не уехал из Молдовы. Есть основания полагать, что данное дело в первую очередь основано на факте выхода Болбочану из ДПМ в 2014 г.», — отметил Малиновский.
Другим громким политическим делом он назвал обвинение председателя «Нашей партии», примара Бэлць Ренато Усатого в покушении на убийство банкира Горбунцова.
«По версии суда, Усатый пытался путем рейдерской атаки, присвоить Universalbank, принадлежавший банкиру и был заказчиком покушения на него. В разгар избирательной кампании по выборам президента в 2016 г. был выдан мандат на арест Усатого, который остается в силе, и по сей день. Затягивание с расследованием дела вызывает подозрение, что его цель — не поиск истины, а отстранение Усатого от политики», — отметил эксперт.
По его словам, дел с политическим оттенком достаточно много — это и дела Вячеслава Платона, и адвокатов
«Отчет будет передан представителям иностранных посольств и международным правозащитным организациям, а также органам власти РМ. Его цель — донести до власти, что закон един для всех, и права есть у всех граждан, а не отдельных привилегированных лиц», — подчеркнул правозащитник.