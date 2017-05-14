Freedom Moldova: Судебные дела в РМ часто носят политический характер

Администратор фонда Роман Малиновский сказал в пятницу, представляя в агентстве «ИНФОТАГ» отчет о соблюдении в РМ прав человека в марте-апреле 2017 г., что ситуация в этой области «очень проблематична».

«Участились случаи злоупотребления правоохранительными и служебными органами властью, выражающиеся в превышении мер пресечения, затягивании судебных разбирательств, вынесении спорных решений и приговоров. Более того часто судебные дела носят откровенно политический характер», — сказал он, обратив внимание на дело «группы Петренко», члены которой «признаны политическими заключенными даже в Госдепартаменте США, а министр юстиции Владимир Чеботарь не устает заявлять, что никаких политзаключенных в Молдове нет».

По словам правозащитника, члены группы содержались более полугода в предварительном заключении, а позже под судебным контролем, который продлевали на 30 суток на протяжении года.

«Фактически их лишали фундаментального права на свободу выражения, гарантированного Конституцией», — считает он.

В качестве другого факта он назвал дело Юрие Болбочану, который был задержан офицерами СИБ 17 марта за передачу секретной информации агенту секретной службы иностранного государства. Экс-члена Демпартии обвинили в измене Родине.

«Однако четких доказательств вины СИБ практически не предоставил. Предполагается, что секретная информация — “это предварительные данные о стратегии законодательных реформ и персональные данные высокопоставленных лиц”. Данные сведения не подпадают под статью закона о государственной тайне. Более того сотрудник посольства России, которому якобы передавал информацию Болбочану, никуда не уехал из Молдовы. Есть основания полагать, что данное дело в первую очередь основано на факте выхода Болбочану из ДПМ в 2014 г.», — отметил Малиновский.

Другим громким политическим делом он назвал обвинение председателя «Нашей партии», примара Бэлць Ренато Усатого в покушении на убийство банкира Горбунцова.

«По версии суда, Усатый пытался путем рейдерской атаки, присвоить Universalbank, принадлежавший банкиру и был заказчиком покушения на него. В разгар избирательной кампании по выборам президента в 2016 г. был выдан мандат на арест Усатого, который остается в силе, и по сей день. Затягивание с расследованием дела вызывает подозрение, что его цель — не поиск истины, а отстранение Усатого от политики», — отметил эксперт.

По его словам, дел с политическим оттенком достаточно много — это и дела Вячеслава Платона, и адвокатов Урсаки-Руденко, которые также рассмотрены в отчете Freedom Moldova.

«Отчет будет передан представителям иностранных посольств и международным правозащитным организациям, а также органам власти РМ. Его цель — донести до власти, что закон един для всех, и права есть у всех граждан, а не отдельных привилегированных лиц», — подчеркнул правозащитник.