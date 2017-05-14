С кем встретился в Пекине Нурсултан Назарбаев
В рамках церемонии открытия Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» Назарбаев провел ряд рабочих встреч с лидерами зарубежных стран, сообщает
В рамках церемонии открытия Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» Назарбаев провел ряд рабочих встреч с лидерами зарубежных стран, сообщает
Президент Казахстана поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина и поздравил его с успешным открытием Форума.
— Я думаю, что Форум станет одним из главных событий этого года во всем мире. Сегодняшнее Ваше выступление на открытии Форума было весьма содержательным и дало ответ на многие вопросы сотрудничества между странами. «Один пояс, один путь» — это новая парадигма, схема сотрудничества на новом уровне, — сказал президент Казахстана.
Назарбаев подчеркнул, что идея «Один пояс, один путь» — это сотрудничество не только на региональном уровне, но и взаимодействие между странами разных континентов.
— В этом поясе принимают участие более 60 стран, охватывающих 45% населения мира. Двустороннее и многостороннее сотрудничество между Казахстаном и КНР стало образцовым, и другие страны могут у нас учиться, — сказал глава государства.
Президент Казахстана отметил положительную динамику развития отношений между двумя государствами и выразил уверенность в дальнейшем их укреплении на более высоком уровне.
Кроме того, стороны обсудили вопросы обеспечения региональной и кибербезопасности, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
Си Цзиньпин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за вклад Казахстана в процесс урегулирования сирийского конфликта.
Председатель КНР отметил успешность программы «Нурлы жол», а также актуальность международной инициативы СВМДА.
Лидер КНР подтвердил готовность посетить Казахстан с официальным визитом, принять участие в саммите ШОС и открытии международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».
Главы государств обсудили также ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено темам увеличения товарооборота и сотрудничества в области промышленности, инноваций, транспорта и энергетики.
Нурсултан Назарбаев так же провел беседы с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом, с которыми обсудил итоги недавнего раунда Астанинских переговоров по Сирии. Отмечая результаты Астанинского процесса, Эрдоган подчеркнул его значимость для продолжения диалога по сирийскому вопросу в Женеве.
Кроме того, Глава государства обменялся приветствиями с президентами Беларуси Александром Лукашенко и Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым,
Нурсултан Назарбаев также провел беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который подтвердил свое намерение принять участие в предстоящем саммите ШОС в Астане.
В ходе разговора с президентом Казахстана