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14 мая, источник: Ipress.ua

Американский беспилотник совершил разведку на Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в воскресенье, 14 мая, совершил десятичасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе.

Источник: Ipress.ua

Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, которые отслеживают передвижения военной авиации, пишет «Интерфакс-Украина».

Тяжелый американский беспилотник с позывным UAVGH000, вылетевший с авиабазы ​​Сигонелла на Сицилии, в течение дня курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения, собирая разведывательные сведения, но не пересекал ее. Полет проходил на высоте примерно 15,5 тыс. метров.

В какие-то моменты, находясь над территорией Луганской области, он приближался к российским границам на расстояние примерно в 70−80 км.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей неподконтрольной Киеву территорией, а также пограничными областями России. Кроме того, он мог видеть и действия, совершаемые вооруженными силами Украины.

Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, совершая полет на высоте 15−18 тыс.метров.

Маршрут беспилотника после вылета из Италии проходил над Грецией, Болгарией и Румынией. В воздушное пространство Украины он вошел к северу от территории Молдовы. Затем беспилотник продолжил полет к востоку от Кировоградской и Днепропетровской областей в направлении Донбасса.

Американский беспилотник RQ-4A Global Hawk практически ежемесячно осуществляет разведывательные полеты на Донбассе.

В прошлом и текущем году он, кроме того, применялся для обнаружения и уничтожения целей боевиков в Ливии с помощью своего ракетного вооружения. С января 2015 американские стратегические беспилотники стали регулярно совершать разведывательные полеты в районе Черного моря, в частности, у побережья Крыма.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал ЦРУ полномочия использовать беспилотники для нанесения авиаударов по подозреваемым в терроризме.

Ранее украинские военные обнаружили в зоне проведения антитеррористической операции российский беспилотный летательный аппарат.

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