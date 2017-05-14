Американский беспилотник совершил разведку на Донбассе
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в воскресенье, 14 мая, совершил десятичасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе.
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в воскресенье, 14 мая, совершил десятичасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе.
Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, которые отслеживают передвижения военной авиации, пишет «Интерфакс-Украина».
Тяжелый американский беспилотник с позывным UAVGH000, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение дня курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения, собирая разведывательные сведения, но не пересекал ее. Полет проходил на высоте примерно 15,5 тыс. метров.
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С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей неподконтрольной Киеву территорией, а также пограничными областями России. Кроме того, он мог видеть и действия, совершаемые вооруженными силами Украины.
Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, совершая полет на высоте 15−18 тыс.метров.
Маршрут беспилотника после вылета из Италии проходил над Грецией, Болгарией и Румынией. В воздушное пространство Украины он вошел к северу от территории Молдовы. Затем беспилотник продолжил полет к востоку от Кировоградской и Днепропетровской областей в направлении Донбасса.
Американский беспилотник RQ-4A Global Hawk практически ежемесячно осуществляет разведывательные полеты на Донбассе.
В прошлом и текущем году он, кроме того, применялся для обнаружения и уничтожения целей боевиков в Ливии с помощью своего ракетного вооружения. С января 2015 американские стратегические беспилотники стали регулярно совершать разведывательные полеты в районе Черного моря, в частности, у побережья Крыма.
Напомним, президент США Дональд Трамп дал ЦРУ полномочия использовать беспилотники для нанесения авиаударов по подозреваемым в терроризме.
Ранее украинские военные обнаружили в зоне проведения антитеррористической операции российский беспилотный летательный аппарат.