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23:30 (мск), источник: ТАСС

Лавров: режим деэскалации планируется распространить на всю Сирию

Глава российского дипведомства заявил, что у Москвы и Вашингтона есть общее понимание принципов урегулирования конфликта в Сирии, но договориться о них легче, чем реализовать.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Действующий в четырех районах Сирии режим деэскалации в дальнейшем планируется распространить на остальную территорию страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Воскресное время» на Первом канале. Текст интервью размещен на сайте российского дипведомства.

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«Сейчас была в центре нашей беседы инициатива, с которой президент (США Дональд) Трамп выступил еще на ранней стадии своего президентства, а именно создание зон безопасности или зон деэскалации, в которых не будет боевых действий, кроме как против террористов, которых оттуда необходимо изгнать, если там они есть, и в которых мирное население сможет чувствовать себя в безопасности», — сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос, что было главной темой состоявшихся 10 мая встреч в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Трампом.

«Мы в развитие этой инициативы (о зонах безопасности, выдвинутой ранее Трампом — прим. ТАСС) согласовали с Турцией и Ираном, с режимом президента Асада и с вооруженной оппозицией на встрече в Астане несколько дней назад меморандум, который такие зоны устанавливает в четырех для начала районах Сирии, имея в виду, что потом эта практика будет распространена на остальную территорию САР», — сказал он.

Глава российского дипведомства заявил, что Россия и США имеют общее понимание принципов урегулирования конфликта в Сирии, однако договориться о них легче, чем реализовать на практике.

Лавров отметил, что ситуация в Сирии была главной темой встреч в Вашингтоне 10 мая с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом.

Речь идет о том, чтобы каждая из наших стран вместе с другими крупными игроками на Ближнем Востоке, такими как Турция, Иран, страны Персидского залива, воздействовали на различные сирийские стороны, побуждая их к тому, чтобы они добросовестно отнеслись к выполнению резолюции Совета Безопасности ООН, требующей переговоров, разработки новой конституции, подготовки выборов.
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
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«И в этом вопросе мы с американцами имеем взаимопонимание», — указал Лавров.

При этом министр отметил, что «договориться в принципе об этих вещах легче, чем их реализовать на практике, учитывая, что на земле в Сирии слишком много игроков, прежде всего сами сирийские стороны, конечно же, ИГИЛ и “Джебхат ан-Нусра” (запрещенные в РФ террористические группировки — прим. ТАСС), те, кто с ними сотрудничает».

«Поэтому особое значение имеет все то же размежевание, о котором мы еще договаривались с администрацией Обамы, но которое она выполнить не смогла», — указал он.

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