Лавров: режим деэскалации планируется распространить на всю Сирию

«Сейчас была в центре нашей беседы инициатива, с которой президент (США Дональд) Трамп выступил еще на ранней стадии своего президентства, а именно создание зон безопасности или зон деэскалации, в которых не будет боевых действий, кроме как против террористов, которых оттуда необходимо изгнать, если там они есть, и в которых мирное население сможет чувствовать себя в безопасности», — сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос, что было главной темой состоявшихся 10 мая встреч в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Трампом.

«Мы в развитие этой инициативы (о зонах безопасности, выдвинутой ранее Трампом — прим. ТАСС) согласовали с Турцией и Ираном, с режимом президента Асада и с вооруженной оппозицией на встрече в Астане несколько дней назад меморандум, который такие зоны устанавливает в четырех для начала районах Сирии, имея в виду, что потом эта практика будет распространена на остальную территорию САР», — сказал он.