Лавров: режим деэскалации планируется распространить на всю Сирию
Глава российского дипведомства заявил, что у Москвы и Вашингтона есть общее понимание принципов урегулирования конфликта в Сирии, но договориться о них легче, чем реализовать.
Глава российского дипведомства заявил, что у Москвы и Вашингтона есть общее понимание принципов урегулирования конфликта в Сирии, но договориться о них легче, чем реализовать.
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Действующий в четырех районах Сирии режим деэскалации в дальнейшем планируется распространить на остальную территорию страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Воскресное время» на Первом канале. Текст интервью размещен на сайте российского дипведомства.
«Сейчас была в центре нашей беседы инициатива, с которой президент (США Дональд) Трамп выступил еще на ранней стадии своего президентства, а именно создание зон безопасности или зон деэскалации, в которых не будет боевых действий, кроме как против террористов, которых оттуда необходимо изгнать, если там они есть, и в которых мирное население сможет чувствовать себя в безопасности», — сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос, что было главной темой состоявшихся 10 мая встреч в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Трампом.
«Мы в развитие этой инициативы (о зонах безопасности, выдвинутой ранее Трампом — прим. ТАСС) согласовали с Турцией и Ираном, с режимом президента Асада и с вооруженной оппозицией на встрече в Астане несколько дней назад меморандум, который такие зоны устанавливает в четырех для начала районах Сирии, имея в виду, что потом эта практика будет распространена на остальную территорию САР», — сказал он.
Лавров отметил, что ситуация в Сирии была главной темой встреч в Вашингтоне 10 мая с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом.
Речь идет о том, чтобы каждая из наших стран вместе с другими крупными игроками на Ближнем Востоке, такими как Турция, Иран, страны Персидского залива, воздействовали на различные сирийские стороны, побуждая их к тому, чтобы они добросовестно отнеслись к выполнению резолюции Совета Безопасности ООН, требующей переговоров, разработки новой конституции, подготовки выборов.
«И в этом вопросе мы с американцами имеем взаимопонимание», — указал Лавров.
При этом министр отметил, что «договориться в принципе об этих вещах легче, чем их реализовать на практике, учитывая, что на земле в Сирии слишком много игроков, прежде всего сами сирийские стороны, конечно же, ИГИЛ и “Джебхат ан-Нусра” (запрещенные в РФ террористические группировки — прим. ТАСС), те, кто с ними сотрудничает».
«Поэтому особое значение имеет все то же размежевание, о котором мы еще договаривались с администрацией Обамы, но которое она выполнить не смогла», — указал он.