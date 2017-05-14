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00:43 (мск), источник: РИА Новости

В Совфеде предложили лишать свободы на пять лет за нарушения на выборах

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за такие нарушения на выборах, как незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня, подготовлен и скоро будет внесён в Госдуму; максимальное наказание, как предполагается, составит пять лет лишения свободы, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Источник: РИА Новости

«Законопроект подготовлен и скоро будет внесён», — сказал сенатор.

По его словам, законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за незаконную выдачу и незаконное получение избирательного бюллетеня или бюллетеня референдума, если эти деяния совершены более двух раз в ходе одного и того же голосования.

«Максимальное наказание за совершение этих преступлений будет составлять четыре года лишения свободы. Вместе с тем, предусмотрены также и альтернативные виды наказания, такие как штраф и принудительные работы. Если же незаконные выдача и или получение избирательных бюллетеней совершенны группой лиц, максимальное наказание для участников такой группы будет составлять пять лет лишения свободы», — заявил Клишас.

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В настоящее время, пояснил Клишас, уголовное законодательство предусматривает ответственность за ряд нарушений избирательного законодательства, таких как фальсификация итогов голосования или фальсификация избирательных документов, однако за незаконную выдачу или незаконное получение избирательного бюллетеня предусмотрена только административная ответственность. Вместе с тем есть случаи, когда одно и то же лицо незаконно выдает или получает большое количество избирательных бюллетеней, а после того, как эти правонарушения пресекаются, его привлекают лишь к административной ответственности с наказанием в виде незначительного штрафа, пояснил сенатор.

Предлагаемый проект федерального закона призван пресечь указанную выше практику и в определенной степени повысить прозрачность выборов.
Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
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По его словам, законопроект вводит уголовную ответственность лишь за повторную незаконную выдачу избирательного бюллетеня. «Мы понимаем, что член избирательной комиссии может ошибиться, выдав повторно бюллетень без соблюдения необходимых процедур, — тогда он будет привлечен к административной ответственности. Но если умыслом лица охватывается систематическая незаконная выдача или получение бюллетеней, подрывающая конституционную основу выборов, тогда оно должно понести более строгую, уголовную ответственность», — подчеркнул сенатор.

По его словам, определяя санкции за такие преступления, авторы законопроекта исходили из того, что и незаконная выдача бюллетеня членом комиссии, и незаконное получение бюллетеня голосующим лицом, «когда они носят массовый характер, имеют одинаковую степень общественной опасности».

В целом внесённый Клишасом и принятый Госдумой в первом чтении пакет поправок в избирательное законодательство направлены как на повышение прозрачности выборов, так и на либерализацию подхода к назначению наблюдателей и повышение доступности избирательных участков.

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В частности, упрощаются требования к сбору подписей в поддержку кандидата, вводятся дополнительные гарантии по обеспечению гласности деятельности избиркомов, а также предусматриваются дополнительные права наблюдателей.

Ранее глава комитета внес в Госдуму пакет законопроектов, направленный на повышение прозрачности президентских и других выборов, документ в среду был принят нижней палатой в первом чтении. Пакеты законопроектов предусматривает отмену открепительных удостоверений для голосования на выборах президента не по месту проживания, отмену обязательной регистрации избирателей на участках, увеличение числа избирательных участков.

Комментарии
1
дядя Коля
Выборы , выборы....депутаты.... ( Шнур )
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