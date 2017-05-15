КНДР заявила об успешном пуске баллистической ракеты
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. КНДР сообщила, пуск баллистической ракеты средней дальности типа «земля-земля» прошел успешно, передает в ночь на понедельник агентство Ренхап.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. КНДР сообщила, пуск баллистической ракеты средней дальности типа «земля-земля» прошел успешно, передает в ночь на понедельник агентство Ренхап.
Пхеньян сообщил, что провел испытание ракеты под названием Hwasong-12 в воскресенье, сообщает агентство со ссылкой на государственный телеканал КНДР. Пхеньян также сообщил, что ракета пролетела 787 километров — это может быть новый тип ракеты, разработкой которого занимаются в Северной Корее, отмечает агентство.
В ночь на воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции