КНДР заявила об успешном пуске баллистической ракеты

Пхеньян сообщил, что провел испытание ракеты под названием Hwasong-12 в воскресенье, сообщает агентство со ссылкой на государственный телеканал КНДР. Пхеньян также сообщил, что ракета пролетела 787 километров — это может быть новый тип ракеты, разработкой которого занимаются в Северной Корее, отмечает агентство.

В ночь на воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более двух тысяч километров.