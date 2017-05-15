Россия и Китай создадут новую управляйку
Россия и Китай планируют создать совместную управляющую компанию для развития международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2», сообщает ИА «Дейта».
Россия и Китай планируют создать совместную управляющую компанию для развития международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2», сообщает ИА «Дейта».
Как сообщает минвостокразвития, планируется создать бесшовный коридор для китайских грузов. Уже сегодня принят закон, и он уже действует, по которому пункты пропуска через границу в рамках МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» работают круглосуточно.
В Пекине с китайской стороной в том числе будут обсуждаться переход китайских таможен на круглосуточный режим.
Михаил Грач.