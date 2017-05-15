Ким Чен Ын: КНДР будет проводить новые ракетные испытания

ПХЕНЬЯН, 15 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание ученым и технологам в ракетной отрасли «готовиться к новым испытаниям». Как сообщает в понедельник информационное агентство ЦТАК, он заявил об этом после проведенного 14 мая запуска баллистической ракеты средней дальности «Хвансон-12» нового типа, которая пролетела 787 км.

Необходимо «создавать более точные и диверсифицированные ядерные устройства и ударные средства, а также готовиться к новым испытаниям, которые будут продолжаться до тех пор, пока Соединенные Штаты и их вассалы не сделают правильный выбор», отметил лидер.