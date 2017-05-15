Ким Чен Ын: КНДР будет проводить новые ракетные испытания
Лидер КНДР отметил, что испытания «будут продолжаться до тех пор, пока Соединенные Штаты и их вассалы не сделают правильный выбор».
Лидер КНДР отметил, что испытания «будут продолжаться до тех пор, пока Соединенные Штаты и их вассалы не сделают правильный выбор».
ПХЕНЬЯН, 15 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание ученым и технологам в ракетной отрасли «готовиться к новым испытаниям». Как сообщает в понедельник информационное агентство ЦТАК, он заявил об этом после проведенного 14 мая запуска баллистической ракеты средней дальности «Хвансон-12» нового типа, которая пролетела 787 км.
Необходимо «создавать более точные и диверсифицированные ядерные устройства и ударные средства, а также готовиться к новым испытаниям, которые будут продолжаться до тех пор, пока Соединенные Штаты и их вассалы не сделают правильный выбор», отметил лидер.
Как сообщает ЦТАК, КНДР успешно осуществила в воскресенье запуск баллистической ракеты средней дальности «Хвансон-12». Запуск был произведен с учетом обеспечения безопасности соседних государств, отмечает информагентство. Тест проводился для оценки «тактических и технологических особенностей баллистической ракеты нового типа, предназначенной для крупной ядерной боеголовки».
Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.