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04:45 (мск), источник: Интерфакс

Американский военный самолет провел разведку вблизи российских баз в Сирии

Наблюдатели полагают, что это связано с предполагаемой доставкой партии оружия из Новороссийска.

Источник: Reuters

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU — Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье осуществил разведывательный полет над акваторией Средиземноморья вблизи российских баз в Сирии, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

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По их информации, американский морской разведчик с бортовым номером 168440, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение длительного времени летал вдоль сирийского побережья, где расположены военно-морская база ВМФ России в порту Тартус и авиабаза Хмеймим под Латакией.

Западные наблюдатели предполагают, что данный разведывательный полет был связан с заходами грузового судна Varyag под флагом Панамы в Тартус и грузового судна Rukia II под флагом Тувалу в Латакию, которые якобы должны были осуществить туда из Новороссийска доставку партии оружия.

Комментарии
2
Александр Романов
Ну вот благодаря таким новостям мы узнаем о передвижениях наших посудин под под нейтральными флагами и предполагаемых доставках оружия на базы))
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Валерий Олюнин
Все это неспроста! Трамп видимо затребовал сводку реальных дел и обозначить стратегию переговоров США и России по Сирии.
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