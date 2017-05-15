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03:58 (мск), источник: VLADNEWS

Владимир Путин обеспокоен корейской ракетой, упавшей недалеко от Приморья

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства.

Источник: AP 2017

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность корейской ракетой, упавшей недалеко от Приморья. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА VladNews.

«Была выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности, в том числе в связи с очередным пуском (ракеты КНДР)», — рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отметим, что 14 мая, когда КНДР провела пуск ракеты, президент РФ находился в Пекине, на форуме «Один пояс — один путь».

Стоит отметить, что по данным Минобороны России, ракета упала не в 100 километрах от Приморья, а в 500.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что после очередного ракетного испытания в КНДР радиационный фон в Приморье остается в норме.

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