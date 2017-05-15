Владимир Путин обеспокоен корейской ракетой, упавшей недалеко от Приморья
Об этом рассказал
Об этом рассказал
Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность корейской ракетой, упавшей недалеко от Приморья. Об этом рассказал
«Была выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности, в том числе в связи с очередным пуском (ракеты КНДР)», — рассказал
Отметим, что 14 мая, когда КНДР провела пуск ракеты, президент РФ находился в Пекине, на форуме «Один пояс — один путь».
Стоит отметить, что по данным Минобороны России, ракета упала не в 100 километрах от Приморья, а в 500.
Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что после очередного ракетного испытания в КНДР радиационный фон в Приморье остается в норме.