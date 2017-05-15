Предприятия теплоэнергетики и транспорт больше всех загрязняют воздух в Приморье

Владивосток, 15 мая, PrimaMedia.

Комитет краевого парламента по продовольственной политике и природопользованию подготовил проект закона «Об охране атмосферного воздуха на территории Приморского края». По данным управления Роспотребнадзора, на территории Приморского края наибольший вклад в загрязнение воздуха вносят предприятия теплоэнергетики и транспорт, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Законодательного собрания Приморья.

Законодательную инициативу депутаты обсудили на межведомственном совещании с участием представителей управлений Роспотребнадзора и Росприроднадзора по Приморскому краю, ФГБУ «Приморгидромет» и департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов, в последнее время в комитет поступают многочисленные обращения граждан, обеспокоенных ситуацией с загрязнением воздуха в районе мусоросжигательного завода и рыбного порта во Владивостоке, а также проблемами с угольной пылью в Находке и Славянке. Кроме того, в Приморье до сих пор нет краевого закона об охране атмосферного воздуха, в то время как более чем в половине субъектов РФ такие нормативные акты уже приняты и работают.

«Разработанный нашим комитетом законопроект основан на положениях федерального законодательства, в том числе ФЗ “Об охране окружающей среды” и “Об охране атмосферного воздуха”. Но для того, чтобы закон работал, мы хотим наполнить документ нормами, которые учитывают особенности Приморского края. Речь, в частности, идет о дополнительных экологических требованиях охраны атмосферного воздуха, которые в рамках своих полномочий могут вводить региональные власти на основе результатов мониторинга ситуации», — сказал Евгений Зотов.

По данным управления Роспотребнадзора, на территории Приморского края наибольший вклад в загрязнение воздуха вносят предприятия теплоэнергетики и транспорт. Основными загрязнителями являются взвешенные вещества, окислы азота и бенз (а)пирен. В 2016 году пробы с превышением ПДК регистрировались на территории Владивостока, Находки, Врангеля, Пожарского и Хасанского районов.ак рассказал депутатам глава ФГБУ «Примгидромет» Борис Кубай, в прошлом году отмечался высокий уровень загрязнения воздуха в Уссурийске и повышенный уровень во Владивостоке. Больше всего воздух в городах загрязнен окислами азота, а также бенз (а)пиреном, среднегодовые концентрации которого превышали допустимую норму в Уссурийске в 2,7 раза, во Владивостоке в 1,2 раза. Среднегодовые концентрации диоксида азота превысили норму во Владивостоке и Находке в 1,2 раза, в Уссурийске в 1,8 раза, в Артеме в 1,5 раз. Неблагополучное экологическое состояние воздуха в городах обусловлено большим количеством транспорта.

Еще одна актуальная для Приморья проблема — загрязнение воздуха в результате открытой перевалки угля в портах Находки, Владивостока и поселка Славянка. Деятельность стивидорных компаний в настоящее время находится под пристальным вниманием контролирующих органов, региональной власти и общественности.

Как сообщил заместитель руководителя Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Иван Шабалин, только за прошлый год за различные экологические нарушения предприятия были оштрафованы более чем на 3 млн рублей.

«Со всеми стивидорными компаниями заключили соглашения, по которым они обязаны разработать план действий по нейтрализации ситуации и по снижению концентрации угольной пыли в городе Находке, — рассказал депутат Законодательного собрания от округа Всеволод Романов. — Представители федеральных надзорных органов на совещании сообщили, что в настоящее время разрабатывается методика, которая позволит определять загрязнение воздуха и морской акватории именно угольной пылью. Консолидировано, все эти вещи повлияют и на работу стивидорных компаний и на состояние атмосферного воздуха в Находке.

Надо сказать, что компании уже начали выполнять часть того плана, который они представили губернатору, и ситуация в целом меняется в лучшую сторону, хотя, конечно, работы еще очень много. И в том числе принятие данного закона позволит нам более тщательно контролировать действия тех, кто загрязняет окружающую среду.

Проект закона «Об охране атмосферного воздуха на территории Приморского края» будет вынесен комитетом по продовольственной политике и природопользованию на очередное заседание Законодательного собрания Приморского края для рассмотрения в первом чтении.