Экс-глава Пентагона: связи РФ и США при Трампе лишь ухудшились
Роберт Гейтс также обвинил Россию во вмешательстве в ход выборов на Западе, но добавил, что это было спровоцировано действиями США.
Роберт Гейтс также обвинил Россию во вмешательстве в ход выборов на Западе, но добавил, что это было спровоцировано действиями США.
ВАШИНГТОН, 15 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/.
По его оценке, новая администрация США, несмотря на то, что Трамп говорит о намерении нормализовать связи с Москвой, «не делает россиянам никаких поблажек». «Мне кажется, одной из вещей, удививших людей, является то, что отношения между США и Россией после выборов в реальности ухудшились», — отметил Гейтс, выступая в эфире телекомпании CBS.
Он считается одним из самых авторитетных ветеранов американской политики. В 2006−11 годах Гейтс был шефом Пентагона, в 1991−93 годах возглавлял ЦРУ, а в 1986−89 годах являлся заместителем помощника по национальной безопасности у президента США Джорджа
В связи с этим Гейтс заявил, что не усматривает прорыва в отношениях Москвы и Вашингтона в недавней встрече между Трампом и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как он подчеркнул, «что действительно имеет значение, так это политика и действия» администрации. «А в этих сферах они (руководители американского правительства) были довольно жестко настроены (к России)», — констатировал Гейтс.
«Советские министры иностранных дел на рутинной основе постоянно прибывали (в Белый дом), чтобы встретиться с президентом. Джимми Картер прекратил это после вторжения в Афганистан. Насколько я помню, Рональд Рейган возобновил эту практику в 1984 году. Поэтому факт такой встречи — это, мне кажется, не столь уж большое дело», — сказал Гейтс.
Он также обвинил Россию во вмешательстве в ход выборов на Западе, но добавил, что это было спровоцировано действиями США. Вашингтон «по существу выступил против кампании переизбрания» президента Владимира Путина в 2012 году, российский лидер «видел вмешательство США во все цветные революции в Восточной Европе, Грузии и на Украине», полагает Гейтс. По словам
Кроме того, бывший глава ключевого разведывательного ведомства США назвал «своего рода натяжкой» предположения о том, что Москва могла бы шантажировать Майкла Флинна, которому пришлось вскоре после назначения уйти с поста помощника Трампа по национальной безопасности на волне скандала вокруг своих контактов с послом России в США Сергеем Кисляком.