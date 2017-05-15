Экс-глава Пентагона: связи РФ и США при Трампе лишь ухудшились

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 15 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Российско-американские отношения только ухудшились после прихода к власти президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший министр обороны США Роберт Гейтс.

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По его оценке, новая администрация США, несмотря на то, что Трамп говорит о намерении нормализовать связи с Москвой, «не делает россиянам никаких поблажек». «Мне кажется, одной из вещей, удививших людей, является то, что отношения между США и Россией после выборов в реальности ухудшились», — отметил Гейтс, выступая в эфире телекомпании CBS. Он считается одним из самых авторитетных ветеранов американской политики. В 2006−11 годах Гейтс был шефом Пентагона, в 1991−93 годах возглавлял ЦРУ, а в 1986−89 годах являлся заместителем помощника по национальной безопасности у президента США Джорджа Буша-старшего.

Как уточнил именитый отставник, лично его поражает больше всего «довольно разительный» контраст между тем, как нынешняя исполнительная ветвь власти в Вашингтоне обхаживает Китай, и тем, как она относится к России.

В связи с этим Гейтс заявил, что не усматривает прорыва в отношениях Москвы и Вашингтона в недавней встрече между Трампом и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как он подчеркнул, «что действительно имеет значение, так это политика и действия» администрации. «А в этих сферах они (руководители американского правительства) были довольно жестко настроены (к России)», — констатировал Гейтс. «Советские министры иностранных дел на рутинной основе постоянно прибывали (в Белый дом), чтобы встретиться с президентом. Джимми Картер прекратил это после вторжения в Афганистан. Насколько я помню, Рональд Рейган возобновил эту практику в 1984 году. Поэтому факт такой встречи — это, мне кажется, не столь уж большое дело», — сказал Гейтс.

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