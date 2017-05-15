Очередной сторонник Навального задержан во Владивостоке

Как сообщает на своей странице в Facebook депутат гордумы Юрий Кучин, Чихунова повязали возле дома. По мнению депутата, задержание напрямую связано с попытками помешать открытию штаба Навального во Владивостоке.

Прошлой ночью Кучин сообщал в соцсетях о том. что Чихунова пытались «прикрыть» еще в аэропорту «Кневичи» под нелепым предлогом, что якобы у него перебиты номера.

По информации депутата, его самого также поджидают сотрудники полиции с идентичной целью. ИА «Дейта» следит за развитием событий.

Напомним, оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в наступающие праздничные майские дни планировал открыть свой предвыборный штаб во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта». Его открытие планировали провести сегодня, 15 мая.

Василий Кучкин.