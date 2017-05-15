Очередной сторонник Навального задержан во Владивостоке
Активист штаба оппозиционера Алексея Навального Максим Чихунов задержан во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Активист штаба оппозиционера Алексея Навального Максим Чихунов задержан во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Как сообщает на своей странице в Facebook депутат гордумы Юрий Кучин, Чихунова повязали возле дома. По мнению депутата, задержание напрямую связано с попытками помешать открытию штаба Навального во Владивостоке.
Прошлой ночью Кучин сообщал в соцсетях о том. что Чихунова пытались «прикрыть» еще в аэропорту «Кневичи» под нелепым предлогом, что якобы у него перебиты номера.
По информации депутата, его самого также поджидают сотрудники полиции с идентичной целью. ИА «Дейта» следит за развитием событий.
Напомним, оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в наступающие праздничные майские дни планировал открыть свой предвыборный штаб во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта». Его открытие планировали провести сегодня, 15 мая.
Василий Кучкин.