Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Порошенко высказался о «Бессмертном полке» в России и на Украине
Полина Гагарина вышла на сцену через 2 недели после родов
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Подробности боя спецназа РФ с 300 боевиками ан-Нусры – СМИ
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
F-22 может победить 10 российских Су-35 – американский пилот
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8Дебаты Макрона и Ле Пен
05:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Очередной сторонник Навального задержан во Владивостоке

Активист штаба оппозиционера Алексея Навального Максим Чихунов задержан во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».

Как сообщает на своей странице в Facebook депутат гордумы Юрий Кучин, Чихунова повязали возле дома. По мнению депутата, задержание напрямую связано с попытками помешать открытию штаба Навального во Владивостоке.

Прошлой ночью Кучин сообщал в соцсетях о том. что Чихунова пытались «прикрыть» еще в аэропорту «Кневичи» под нелепым предлогом, что якобы у него перебиты номера.

По информации депутата, его самого также поджидают сотрудники полиции с идентичной целью. ИА «Дейта» следит за развитием событий.

Напомним, оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в наступающие праздничные майские дни планировал открыть свой предвыборный штаб во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта». Его открытие планировали провести сегодня, 15 мая.

Василий Кучкин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Северная Корея признала запуск ракеты, напугавшей приморцев
Американский самолет провел разведку вблизи баз РФ в Сирии
Экс-глава Пентагона: отношения РФ и США при Трампе ухудшились
ЦБ указал на вред занижения курса рубля
Глава Microsoft заявил о вине ЦРУ и АНБ в вирусной атаке
Словацкий хоккеист дисквалифицирован за атаку россиянина на ЧМ
Совфед предложил лишать свободы на 5 лет за нарушения на выборах
Ким Чен Ын заявил о новых ракетных испытаниях КНДР
Спорт
Расклады ЧМ-2017. С кем Россия сыграет в четвертьфинале? Разбираем главные интриги последних двух дней группового этапа чемпионата мира
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь