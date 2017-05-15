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05:47 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские курсанты столкнулись с испытаниями в Средиземном море

120 курсантов из трех морских учебных заведений Приморья приступили к выполнению испытаний ГТО посреди Средиземного моря, об этом сообщает ИА «Дейта».

Выполнение испытаний проходит на фрегате «Надежда».

Как рассказали в департаменте физкультуры и спорта Приморья, выполнение испытаний проходит под руководством заслуженного мастера спорта по бобслею, серебряного призера Олимпийских игр Алексея Селиверстова.

«Курсанты уже приступили к выполнению испытаний ГТО прямо на борту парусника. Несмотря на суровые погодные условия, им не составляет труда показывать результаты, соответствующие золотым знакам отличия», — отметили специалисты.

Весь поход парусник «Надежда» идет под флагом ГТО, за это время он пройдет по южному пути, преодолевая три океана: Атлантический, Индийский и Тихий.

На сегодняшний день более 1,7 тысяч приморцев выполнили нормативы ГТО. Золотой знак отличия получили 870 человек.

Ирина Петрова.

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