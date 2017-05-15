Приморские курсанты столкнулись с испытаниями в Средиземном море
120 курсантов из трех морских учебных заведений Приморья приступили к выполнению испытаний ГТО посреди Средиземного моря, об этом сообщает ИА «Дейта».
120 курсантов из трех морских учебных заведений Приморья приступили к выполнению испытаний ГТО посреди Средиземного моря, об этом сообщает ИА «Дейта».
Выполнение испытаний проходит на фрегате «Надежда».
Как рассказали в департаменте физкультуры и спорта Приморья, выполнение испытаний проходит под руководством заслуженного мастера спорта по бобслею, серебряного призера Олимпийских игр Алексея Селиверстова.
«Курсанты уже приступили к выполнению испытаний ГТО прямо на борту парусника. Несмотря на суровые погодные условия, им не составляет труда показывать результаты, соответствующие золотым знакам отличия», — отметили специалисты.
Весь поход парусник «Надежда» идет под флагом ГТО, за это время он пройдет по южному пути, преодолевая три океана: Атлантический, Индийский и Тихий.
На сегодняшний день более 1,7 тысяч приморцев выполнили нормативы ГТО. Золотой знак отличия получили 870 человек.
Ирина Петрова.