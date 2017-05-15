Через Дальнереченск в Китай планируют пустить российский газ
Возможности поставок трубопроводного газа в Китай из района Дальнего Востока начал изучать «Газпром», сообщает ИА «Дейта».
Возможности поставок трубопроводного газа в Китай из района Дальнего Востока начал изучать «Газпром», сообщает ИА «Дейта».
Как заявил журналистам в Пекине на форуме глава «Газпрома» Алексей Миллер, до конца 2017 года корпорация намерена утвердить основные условия поставки газа из России в Китай.
«Проведены предварительные
Основные условия поставки газа, по словам главы «Газпрома» «в определенной части будут иметь юридически обязывающий характер и должны войти уже в окончательном виде эти статьи основных условий поставок газа в контракт».
Анастасия Качимская.