Через Дальнереченск в Китай планируют пустить российский газ

Как заявил журналистам в Пекине на форуме глава «Газпрома» Алексей Миллер, до конца 2017 года корпорация намерена утвердить основные условия поставки газа из России в Китай.

«Проведены предварительные технико-экономические исследования, они показали экономическую целесообразность и техническую осуществимость этого проекта. Определена точка, в которой могло бы быть осуществлено пересечение границы — это район Дальнереченска — и буквально с середины этого года мы с нашими китайскими партнерами приступим к коммерческим», — сказал Алексей Миллер.

Основные условия поставки газа, по словам главы «Газпрома» «в определенной части будут иметь юридически обязывающий характер и должны войти уже в окончательном виде эти статьи основных условий поставок газа в контракт».

Анастасия Качимская.