Сильные и независимые: сколько заработали за год жены чиновников Хабаровского края

Хабаровск, 15 мая, AmurMedia.

Самой богатой семьей госработников в Хабаровском крае стали супруги Лебеда, суммарно заработавшие за год 27,5 млн рублей. Об этом можно сделать вывод из декларации о доходах имуществе чиновников региона и города за 2016 год, сообщает ИА AmurMedia.

Согласно сведениям о доходах, опубликованных на сайте городской администрации, больше всего из лиц, замещающих муниципальные должности, больше всего за 2016 год заработала супруга экс-вице-мэра Валерия Лебеды, чей доход составил 24, 5 млн рублей. Для сравнения, сам чиновник получил за год всего 3 млн рублей.

«Серебро» в доходах оказалось за супругой заместителя мэра Дениса Андреева, которая добавила в семейный бюджет за год 16 млн рублей. К слову, сам Андреев получил 2,2 млн рублей.

Замыкает троицу самых богатых жен с большим отставанием супруга заместителя мэра Сергея Иванова, которая получила за год 2,6 млн рублей. За это же время сам Сергей Иванов вложил в семейный бюджет 2,2 млн рублей.

Меньше всего получила за год супруга заместителя мэра Сергея Кравчука, которая, согласно официальной декларации, заработала 134 тысяч рублей.

За ней следует жена первого заместителя мэра города по городскому хозяйству Сергея Чернышова, получившая за год 139 тысяч рублей.

И «бронзу» получила супруга заместителя мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Сергея Афанасьева, заработавшая за 12 месяцев 204 тысячи рублей.

Заметим, что в региональном аппарате, согласно сведениям на официальном сайте, таких резких разрывов не наблюдается.

Самой богатой супругой краевого чиновника стала жена заместителя председателя правительства края по вопросам социального развития Владимира Чаюка, отчитавшаяся в декларации о 3,5 млн рублей. Сам же чиновник получил 11,1 млн рублей.

Следом идет супруга уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олега Герасимова, чей доход составил 3,4 млн рублей. Омбудсмен же отчитался «всего лишь» о 2,3 млн рублей.

И третьей стала супруга министра жилищно-коммунального хозяйства Дария Тюрина, внесшая в бюджет семьи 3,2 млн рублей за год. При этом сам министр получил 2,3 млн рублей за 12 месяцев.

Меньше всего получила за год супруга зампреда правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолия Размахнина — 116 тысяч рублей. Доход ее мужа, к слову, равняется 3,6 млн рублей.

За ней следует жена руководителя постоянного представительства правительства Хабаровского края в г. Санкт-Петербурге Евгения Петрова, чей официальный доход за прошедший год равен 179 тысячам рублей. Для сравнения, сам Евгений Петров получил за год 3,2 млн рублей.

И почетное третье место получила супруга министра международного и межрегионального сотрудничества Вячеслава Дианова, положившая в семейную копилку 227 тысяч рублей. Сам же высокопоставленный чиновник заработал 2,7 млн рублей.