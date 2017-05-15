Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Украинский капитан отказался сдать катер военным в водах РФ – СМИ
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
«Проломаем двери»: пилот F-22 о возможном конфликте с Россией
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
22По миру прошел Первомай
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
1080 лет парку Лос-Гласьярес
06:44 (мск), источник: РИА Новости

Путин: интерес к сотрудничеству с ЕАЭС проявляют порядка 50 стран

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) проявляют порядка 50 государств Европы, Азии и Латинской Америки, сообщил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Уверенно расширяются внешние связи ЕврАзЭС. Интерес к сотрудничеству с ним проявляются около 50 государств Европы, Азии, Латинской Америки», — сказал Путин на заседании «круглого стола» во второй день форума «Один пояс — один путь».

Он отметил, что ведутся переговоры по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая, о свободной торговле с Израилем, достигнуты договоренности о запуске консультаций с Египтом, Ираном, Индией, Сербией и Сингапуром.

Как отметил российский лидер, в 2015 году было принято решение о сопряжении интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и проекта по созданию экономического пояса «Шелкового пути».

Читайте также
Путин призвал страны мира отказаться от воинственной риторики

«В целом мы говорим о так называемом большом Евразийском партнерстве. Речь идет о налаживании многосторонней кооперации с участием стран Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциации государств юго-восточной Азии. Имеется в виду создать систему двусторонних и многосторонних соглашений по упрощению регулирования в таких сферах как таможенное дело, санитарный и фитосанитарный контроль, отраслевое сотрудничество и инвестиции, защита прав интеллектуальной собственности», — сказал Путин.

Он отметил, что выстраивание такого партнерства — длительный и кропотливый процесс, предполагающий разную глубину, скорость и уровень интеграции, но провести такую работу крайне важно, поскольку в конечном итоге это позволит выйти на формирование единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана.

Как отметил Путин, Россия уделяет большое внимание развитию ЕАЭС, объединение за прошедшие годы добилось серьезных успехов в формировании и укреплении общего рынка. По словам российского президента, деятельность ЕАЭС позволила в значительной мере нивелировать влияние неблагоприятной конъюнктуры на экономики государств-участников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сообщения CNN о визите Лаврова в США назвали 'несусветным позором'
Американский самолет провел разведку вблизи баз РФ в Сирии
Экс-глава Пентагона: отношения РФ и США при Трампе ухудшились
ЦБ указал на вред занижения курса рубля
Глава Microsoft заявил о вине ЦРУ и АНБ в вирусной атаке
Словацкий хоккеист дисквалифицирован за атаку россиянина на ЧМ
Совфед предложил лишать свободы на 5 лет за нарушения на выборах
Ким Чен Ын заявил о новых ракетных испытаниях КНДР
Спорт
Расклады ЧМ-2017. С кем Россия сыграет в четвертьфинале? Разбираем главные интриги последних двух дней группового этапа чемпионата мира
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь