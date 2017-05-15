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06:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сенатор от Красноярского края предложил лишать свободы за нарушения на выборах

Соответствующий законопроект в ближайшее время рассмотрит Госдума.

Источник: Reuters

Член Совета Федерации от Красноярского края Андрей Клишас предложил ввести уголовное наказание за нарушения на выборах. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет рассмотрен в Госдуме. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Клишаса, законопроект предусматривает введение ответственности за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня, если деяния совершены более двух раз в ходе одного и того же голосования. Максимальное наказание за совершение этих преступлений — четыре года лишения свободы.

«Вместе с тем предусмотрены также и альтернативные виды наказания, такие как штраф и принудительные работы. Если же незаконные выдача и/или получение избирательных бюллетеней совершенны группой лиц, максимальное наказание для участников такой группы будет составлять пять лет лишения свободы», — заявил Клишас.

Сенатор отметил, что сейчас уголовное законодательство предусматривает наказание за фальсификацию итогов голосования или избирательных документов, однако за незаконную выдачу или получение бюллетеня предусмотрена лишь административная ответственность. При этом есть случаи, когда одно и то же лицо незаконно выдает или получает большое количество избирательных бюллетеней, за что его наказывают лишь небольшим штрафом.

«Предлагаемый проект федерального закона призван пресечь указанную выше практику и в определенной степени повысить прозрачность выборов», — сказал Клишас.

РИА «Новости» отмечает, что внесенный пакет поправок в избирательное законодательство в целом направлен на его либерализацию. В частности, упрощаются требования к сбору подписей в поддержку кандидата, вводятся дополнительные гарантии по обеспечению гласности деятельности избиркомов и предусматриваются дополнительные права наблюдателей.

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