Назаров назначил нового министра строительства и ЖКК Омской области
Пост займёт Владимир Стрельцов.
Пост займёт Владимир Стрельцов.
Губернатор Омской области Виктор Назаров назначил нового министра строительства и ЖКК Омской области. Об этом сообщает
Глава региона подписал приказ о назначении сегодня, 15 мая, а также представил нового министра коллегам.
Владимир Стрельцов работал в администрации Центрального административного округа, позже был назначен начальником управления делами министерства строительства и
Отметим, что до этого министром строительства был 61-летний Александр Бирюков, который 3 мая написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.