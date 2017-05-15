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07:08 (мск), источник: АиФ Омск

Назаров назначил нового министра строительства и ЖКК Омской области

Пост займёт Владимир Стрельцов.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Омской области Виктор Назаров назначил нового министра строительства и ЖКК Омской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Глава региона подписал приказ о назначении сегодня, 15 мая, а также представил нового министра коллегам.

Владимир Стрельцов работал в администрации Центрального административного округа, позже был назначен начальником управления делами министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. С 2008 по 2017 год он занимал должность главы администрации Ленинского округа.

Отметим, что до этого министром строительства был 61-летний Александр Бирюков, который 3 мая написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

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