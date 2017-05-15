Мэр Омска заставил жильцов «судейского» дома освободить тротуар для прохожих
Обитатели элитного дома огородили тротуар забором, поэтому пешеходам приходится идти прямо по проезжей части.
Обитатели элитного дома огородили тротуар забором, поэтому пешеходам приходится идти прямо по проезжей части.
Мэр Вячеслав Двораковский подписал постановление, в котором утвердил постоянный публичный сервитут на участке у жилого дома № 90 по улице Учебной. Это означает, что тротуар вдоль здания должен стать общественным местом — с правом свободного прохода для любого желающего.
Как рассказывает «ОмскРегион», жильцы элитного дома, в числе которых много судей и других известных в городе юристов, огородили часть участка вокруг здания. По ту сторону забора оказался тротуар. Теперь прохожим приходится шагать по проезжей части. В конце концов, жильцы квартала пожаловались властям. Три месяца назад, 15 февраля, состоялись публичные слушания. Жильцы дома как собственники участка отстаивали право делать со своей территорией что угодно, в частности защищать её забором от непрошеных гостей. Их соседи по кварталу беспокоились за свою безопасность. По итогам слушаний мэр 3 мая вынес решение — ограничил собственников в их праве.
Тротуар придётся строить: старый жильцы в своё время снесли и высадили на его месте газон и деревца.