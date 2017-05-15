Мэр Омска заставил жильцов «судейского» дома освободить тротуар для прохожих

Мэр Вячеслав Двораковский подписал постановление, в котором утвердил постоянный публичный сервитут на участке у жилого дома № 90 по улице Учебной. Это означает, что тротуар вдоль здания должен стать общественным местом — с правом свободного прохода для любого желающего.

Как рассказывает «ОмскРегион», жильцы элитного дома, в числе которых много судей и других известных в городе юристов, огородили часть участка вокруг здания. По ту сторону забора оказался тротуар. Теперь прохожим приходится шагать по проезжей части. В конце концов, жильцы квартала пожаловались властям. Три месяца назад, 15 февраля, состоялись публичные слушания. Жильцы дома как собственники участка отстаивали право делать со своей территорией что угодно, в частности защищать её забором от непрошеных гостей. Их соседи по кварталу беспокоились за свою безопасность. По итогам слушаний мэр 3 мая вынес решение — ограничил собственников в их праве.

Тротуар придётся строить: старый жильцы в своё время снесли и высадили на его месте газон и деревца.