Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Сыр и молоко оправдали
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Подробности боя спецназа РФ с 300 боевиками ан-Нусры – СМИ
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
F-22 может победить 10 российских Су-35 – американский пилот
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
22По миру прошел Первомай
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
1080 лет парку Лос-Гласьярес
07:06 (мск), источник: Om1.ru

Мэр Омска заставил жильцов «судейского» дома освободить тротуар для прохожих

Обитатели элитного дома огородили тротуар забором, поэтому пешеходам приходится идти прямо по проезжей части.

Мэр Вячеслав Двораковский подписал постановление, в котором утвердил постоянный публичный сервитут на участке у жилого дома № 90 по улице Учебной. Это означает, что тротуар вдоль здания должен стать общественным местом — с правом свободного прохода для любого желающего.

Как рассказывает «ОмскРегион», жильцы элитного дома, в числе которых много судей и других известных в городе юристов, огородили часть участка вокруг здания. По ту сторону забора оказался тротуар. Теперь прохожим приходится шагать по проезжей части. В конце концов, жильцы квартала пожаловались властям. Три месяца назад, 15 февраля, состоялись публичные слушания. Жильцы дома как собственники участка отстаивали право делать со своей территорией что угодно, в частности защищать её забором от непрошеных гостей. Их соседи по кварталу беспокоились за свою безопасность. По итогам слушаний мэр 3 мая вынес решение — ограничил собственников в их праве.

Тротуар придётся строить: старый жильцы в своё время снесли и высадили на его месте газон и деревца.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
По Омску пробежится марафонец Александр Капер, побежавший из Москвы в Пекин
Американский самолет провел разведку вблизи баз РФ в Сирии
Экс-глава Пентагона: отношения РФ и США при Трампе ухудшились
ЦБ указал на вред занижения курса рубля
Глава Microsoft заявил о вине ЦРУ и АНБ в вирусной атаке
Словацкий хоккеист дисквалифицирован за атаку россиянина на ЧМ
Совфед предложил лишать свободы на 5 лет за нарушения на выборах
Ким Чен Ын заявил о новых ракетных испытаниях КНДР
Спорт
Расклады ЧМ-2017. С кем Россия сыграет в четвертьфинале? Разбираем главные интриги последних двух дней группового этапа чемпионата мира
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь