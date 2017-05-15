Принц и нищий: губернаторы ДФО раскрыли свои доходы

Одним из последних дальневосточных губернаторов о своем доходе и имуществе отчитался глава Хабаровского края, обнародовав доход в 12,7 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальные данные декларации. Вячеслав Шпорт заработал в 4 раза больше приморского и амурского губернаторов, но не догнал коллегу с Сахалина.

Губернатор Хабаровского края его подчиненные отчитались о доходах за 2016 год. Доход Вячеслава Шпорта составил 12 766 744 рублей. В собственности числится Toyota Lexus LX 570, прицеп НЗСА 817 717, снегоход Lunx 69 Yeti 600 Army. Также губернатор владеет квартирой 115,8 кв. метра и машино-местом.

Супруга показала доход в 796 213 рублей. В собственности у неё три земельных участка общей площадью 4,7 тыс кв. метров и два жилых дома.

Несколько отстает по доходам от руководителя региона заместитель председателя правительства по вопросам социального развития Владимир Чаюк. Его доход составил 11 137 903 рублей. Вице-губернатор Сергей Щетнев задекларировал7 116 748 рублей.

Остальные министры и чиновники Хабаровского края заработали от 2 до 5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Приморья Владимир Миклушевский отличается стабильностью доходов — ежегодно его декларации практически не превышают 3 млн рублей. За 2016 год он заработал 2 996 260 рублей, в 2015-м — более 2,8 млн рублей, в 2014 году — 3,1 млн рублей. Супруга Ирина Миклушевская задекларировала за 2016 год чуть более 450 тыс. рублей.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин заработал 9,4 млн рублей. Его сахалинский коллега Олег Кожемяко — 27 млн. Губернатор ЕАО Александр Левинталь показал доход в 4,2 млн рублей, глава Якутии Егор Борисов — 7,9 млн. Небольшой официальный доход и у молодого губернатора Приамурья Александра Козлова. Он отчитался о 3,2 рублях.

Президент РФ Владимир Путин заработал около 8,858 млн рублей против 8,891 млн рублей в 2015 году.