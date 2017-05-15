Два депутата Березовского района досрочно сложили полномочия

Парламентарии были не точными в своих декларациях: забыли указать свои дома, земельные участки, неправильно прописали размеры доходов и сведения о счетах в банке. Это пресекли надзорные органы. На сессии решили, что провинившиеся депутаты должны досрочно сложить полномочия.