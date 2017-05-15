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07:54 (мск), источник: Вести - Красноярск

Два депутата Березовского района досрочно сложили полномочия

В Березовском районе, по представлению прокурора, досрочно сняли полномочия с двух депутатов.

Источник: Вести - Красноярск

Парламентарии были не точными в своих декларациях: забыли указать свои дома, земельные участки, неправильно прописали размеры доходов и сведения о счетах в банке. Это пресекли надзорные органы. На сессии решили, что провинившиеся депутаты должны досрочно сложить полномочия.

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