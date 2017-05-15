Хабаровский край станет единственным из ДФО, кто представит свою экспозицию на ПМЭФ

Хабаровск, 15 мая, AmurMedia.

Хабаровский край примет активное участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 1—3 июня . Регион станет единственным субъектом ДФО, который представит на этой площадке свою экспозицию. Возглавит делегацию края на ПМЭФ губернатор Вячеслав Шпорт, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Выставочная экспозиция Хабаровского края разместится на площади в 50 кв. м. Здесь будет представлена общая информация о регионе, успешных инвестиционных проектах, крупных промышленных предприятиях. Также посетители экспозиции смогут познакомиться с результатами реализации новой экономической политики на Дальнем Востоке, в том числе крупных федеральных проектов (ТОСЭР, Свободный порт, закон о «Дальневосточном гектаре», комплексное социально-экономическое развитие Комсомольска-на-Амуре).

У гостей выставки будет возможность оформить заявку на «дальневосточный гектар» в Хабаровском крае. Для этого установят специальную интерактивную панель, на которой будет запущена информационная система «На Дальний Восток».

В рамках форума у делегации края запланировано участие в различных тематических сессиях, рабочие встречи с представителями федеральных властей, главами других регионов, инвесторами.

«Петербургский форум вот уже несколько лет подряд остается для Хабаровского края важной и эффективной площадкой. Именно в Санкт-Петербурге проходило немало деловых переговоров, которые впоследствии вылились в конкретные проекты на территории края. Например, в 2013 году мы впервые на площадке в Санкт-Петербурге встретились с президентом японской корпорации JGC Есихирой Сигэхиса. Обсудили проект строительства тепличного комплекса, после чего за достаточно короткий срок компания при нашей поддержке реализовала этот проект в ТОСЭР “Хабаровск”. А в этом году начнется строительство уже второй очереди комплекса», — отметил губернатор Вячеслав Шпорт.