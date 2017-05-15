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08:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровский край станет единственным из ДФО, кто представит свою экспозицию на ПМЭФ

Делегацию региона возглавит губернатор Вячеслав Шпорт.

Хабаровск, 15 мая, AmurMedia.

Хабаровский край примет активное участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 1—3 июня. Регион станет единственным субъектом ДФО, который представит на этой площадке свою экспозицию. Возглавит делегацию края на ПМЭФ губернатор Вячеслав Шпорт, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Выставочная экспозиция Хабаровского края разместится на площади в 50 кв. м. Здесь будет представлена общая информация о регионе, успешных инвестиционных проектах, крупных промышленных предприятиях. Также посетители экспозиции смогут познакомиться с результатами реализации новой экономической политики на Дальнем Востоке, в том числе крупных федеральных проектов (ТОСЭР, Свободный порт, закон о «Дальневосточном гектаре», комплексное социально-экономическое развитие Комсомольска-на-Амуре).

У гостей выставки будет возможность оформить заявку на «дальневосточный гектар» в Хабаровском крае. Для этого установят специальную интерактивную панель, на которой будет запущена информационная система «На Дальний Восток».

В рамках форума у делегации края запланировано участие в различных тематических сессиях, рабочие встречи с представителями федеральных властей, главами других регионов, инвесторами.

«Петербургский форум вот уже несколько лет подряд остается для Хабаровского края важной и эффективной площадкой. Именно в Санкт-Петербурге проходило немало деловых переговоров, которые впоследствии вылились в конкретные проекты на территории края. Например, в 2013 году мы впервые на площадке в Санкт-Петербурге встретились с президентом японской корпорации JGC Есихирой Сигэхиса. Обсудили проект строительства тепличного комплекса, после чего за достаточно короткий срок компания при нашей поддержке реализовала этот проект в ТОСЭР “Хабаровск”. А в этом году начнется строительство уже второй очереди комплекса», — отметил губернатор Вячеслав Шпорт.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум состоится 1—3 июня. В этом году мероприятия ПМЭФ будут объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Дискуссии развернутся по пяти основным направлениям: «Динамика глобальной экономики», «Формируя повестку российской экономики», «Технологии, меняющие реальность», «Человеческий капитал как ключевой вектор развития» и «Беседы о будущем».

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