Хабаровский край станет единственным из ДФО, кто представит свою экспозицию на ПМЭФ
Делегацию региона возглавит губернатор Вячеслав Шпорт.
Делегацию региона возглавит губернатор Вячеслав Шпорт.
Хабаровск, 15 мая, AmurMedia.
Хабаровский край примет активное участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет
Выставочная экспозиция Хабаровского края разместится на площади в 50 кв. м. Здесь будет представлена общая информация о регионе, успешных инвестиционных проектах, крупных промышленных предприятиях. Также посетители экспозиции смогут познакомиться с результатами реализации новой экономической политики на Дальнем Востоке, в том числе крупных федеральных проектов (ТОСЭР, Свободный порт, закон о «Дальневосточном гектаре», комплексное
У гостей выставки будет возможность оформить заявку на «дальневосточный гектар» в Хабаровском крае. Для этого установят специальную интерактивную панель, на которой будет запущена информационная система «На Дальний Восток».
В рамках форума у делегации края запланировано участие в различных тематических сессиях, рабочие встречи с представителями федеральных властей, главами других регионов, инвесторами.
«Петербургский форум вот уже несколько лет подряд остается для Хабаровского края важной и эффективной площадкой. Именно в
Напомним, что Петербургский международный экономический форум состоится