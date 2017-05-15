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08:49 (мск), источник: Tengrinews

Какие документы чаще подделывают в Казахстане

К уголовной ответственности за подделку документов привлечены 171 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК.

Источник: Tengrinews

К уголовной ответственности за подделку документов привлечены 171 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает Tengrinews.kz.

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По его информации, органами внутренних дел с начала года зарегистрировано 1530 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград».

«В основном подделывают авиабилеты, дипломы, оттиски печати временной регистрации службы миграционной полиции на миграционной карточке, водительские удостоверения и материалы по оформлению прав на земельные участки», — прокомментировал Садубаев.

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