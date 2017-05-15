Доходы мэра Красноярска существенно выросли

Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов за 2016 год заработал 4864,750 тыс. рублей (4,9 млн руб.). Как передает корреспондент ИА REGNUM, сведения о доходах градоначальника и его супруги опубликованы на официальном сайте администрации Красноярска.

Акбулатову принадлежат садовый земельный участок площадью 812 кв. м и 3/5 доли квартиры площадью 79 кв. м.

Супруга мэра за прошлый год заработала 457,837 тыс. руб. Ей принадлежит 1/5 доли квартиры площадью 79 кв. м.

В пользовании у мэра находится жилое служебное помещение площадью 109,5 кв. м. В графе «Перечень транспортных средств» стоит прочерк.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, официальный заработок мэра Красноярска Эдхама Акбулатова в 2015 году составил 2,1 млн рублей. Уже тогда у него имелись земельный участок и долевая собственность в квартире (три пятых доли). Супруга мэра за 2015 год заработала 283 тыс. рублей.