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08:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Глава МЧС Владимир Пучков прибыл в Иркутск

Он обсудил с губернатором вопросы оказания помощи пострадавшим от пожаров.

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл с рабочей поездкой в Иркутск сегодня, 15 мая. На встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко обсуждались вопросы помощи погорельцам из Бубновки и других населенных пунктов, пострадавших от пожаров. Глава МЧС отметил, что работа всех структур региона организована на высоком уровне. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Напомним, что из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра более 25 м/с на территории Республики Бурятия и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Из населенных пунктов в безопасные районы эвакуированы около 500 человек. В поселке Бубновка Киренского района Иркутской области сгорело 59 домов. Без крова остались сотни местных жителей, одна женщина пострадала. Сотрудники МЧС произвели полную эвакуацию населения. Электроснабжение уцелевших объектов в Бубновке восстановлено. Ремонтные бригады заменили сгоревшие опоры и провода линий электропередачи. Руководство ОГУЭП «Облкоммунэнерго» намерено поощрить работников, отличившихся на восстановительных работах.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что пострадавшим от пожаров жителям деревни Вершина Аларского района Иркутской области выделено 25 соток для строительства новых домов. Кроме того, министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде поступили заявки на получение 1,2 тысячи кубометров леса. Денежную и гуманитарную помощь собрали и передали пострадавшим члены районного молодежного парламента, пришли посылки от населения области и военных, в районной администрации приняли решение о перечислении для помощи пострадавшим однодневного заработка. 4 мая угольщики, которые работают в районе, привезли погорельцам новую одежду и обувь (необходимые размеры и список вещей им передали заранее). В настоящее время решаются вопросы обеспечения пострадавших картофелем — семенным и для приготовления пищи, сельхозтоваропроизводители района комплектуют продуктовую помощь. Потребности в вещах первой необходимости уже нет. Ребятишек возят в школу.

Также президент России Владимир Путин пообещал, что посетит пострадавшие от пожаров районы и посмотрит, как идут работы по восстановлению поселков. Соответствующее заявление он сделал во время видеоконференции с временным главой Бурятии Алексеем Цыденовым и губернатором Приангарья Сергеем Левченко 2 мая.

Отметим, что глава МЧС России Владимир Пучков отменил режим чрезвычайной ситуации по всему Сибирскому федеральному округу, введенный из-за пожаров. Соответствующее решение было принято в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

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