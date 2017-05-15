Глава региона провел в Кудымкаре совещание по вопросам развития лесопромышленности

Заседание, участники которого обсудили вопросы и перспективы развития лесопромышленного комплекса региона, открыл глава Пермского края. Он отметил, что для региона крайне важна стратегия устойчивого развития в лесной сфере. Объем инвестиций в лесную отрасль Прикамья за последние 6 лет превысил 23 млрд рублей. Две трети территории Пермского края покрыты лесами, а это 12 млн гектаров, 10 из которых можно вовлечь в оборот.



«Необходимо найти баланс интересов лесопереработчиков и лесозаготовителей. Дальнейшего развития требует система долгосрочных земельных отношений, одновременно с этим необходимо создавать условия и для развития малого и среднего бизнеса в этой сфере», — выразил уверенность врио губернатора.



Представители лесничеств, а также малого и среднего бизнеса, присутствовавшие на заседании, смогли задать свои вопросы главе региона. Добавим, что в лесопромышленном комплексе региона трудятся более 32 тысяч человек.



Также Максим Решетников поставил перед собравшимися ответственными лицами задачу по оптимизации механизма использования леса населением региона.



«Считаю, одним из приоритетов может стать поддержка работников бюджетной сферы. Приехавшие работать на село учителя и врачи должны получать лес в приоритетном порядке», — отметил глава края.



Помимо этого глава региона поручил выработать систему с четкими правилами использования леса для нужд жителей, которая будет автоматически обеспечивать целевое использование ресурса. Это необходимо, поскольку далеко не все прикамцы осознают, что нецелевое использование лесов чревато ответственностью вплоть до уголовной.