Путин утвердил стратегию экономической безопасности на период до 2030 года
Президент поручил правительству в трехмесячный срок разработать необходимые меры по реализации стратегии и обеспечить их выполнение.
Президент поручил правительству в трехмесячный срок разработать необходимые меры по реализации стратегии и обеспечить их выполнение.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности на период до 2030 года, указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
«Правительству РФ разработать в 3-месячный срок меры организационного,
Стратегия призвана предотвратить кризисные явления в
Ранее сообщалось, что в России разработали стратегию экономической безопасности как ответ на новые вызовы и угрозы национальным интересам страны. В документе определены основные направления государственной политики в этой сфере и механизмы решения ключевых задач.
А уж,после последнего заявления ЦБ,и так все ясно. Уважал Путина с 2000 года,до 2008. Потом он перестал думать о стране и ее развитии,и разыгрались амбиции властителя мира. И началась в стране разруха,нищета,поборы и налоги. Что не день,так анонс нового налога.
Ну а уважающий себя президент,давно бы отправил премьера в отставку,после его посыла пенсионерам и учителям.
Все говорят как в Европе плохо,но своих детей туда отправляют. Да и те кто уехал туда,обратно не горят желанием вернутся. Все идет к тому,что будет опять 91 год. И опять страна будет в ...... На пенсионером горестно смотреть. Что они в покупают в магазинах. Жаль,что президент не хочет видеть свой народ сильным,независимым и обеспеченным.