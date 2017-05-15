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09:08 (мск), источник: РИА Новости

Путин утвердил стратегию экономической безопасности на период до 2030 года

Президент поручил правительству в трехмесячный срок разработать необходимые меры по реализации стратегии и обеспечить их выполнение.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности на период до 2030 года, указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Правительству РФ разработать в 3-месячный срок меры организационного, нормативно-правового и методического характера, необходимые для реализации стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года, и обеспечить их выполнение», — говорится в документе.

Стратегия призвана предотвратить кризисные явления в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также не допустить снижение качества жизни граждан. Кроме того, она предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае западных санкций.

Ранее сообщалось, что в России разработали стратегию экономической безопасности как ответ на новые вызовы и угрозы национальным интересам страны. В документе определены основные направления государственной политики в этой сфере и механизмы решения ключевых задач.

Комментарии
10
Денис Долгополов
Да товарищу Путину уже давно нет веры. Одна сплошная показуха. Играет в Ночной хоккейной лиге,смешно смотреть на эту игру. Настолько показушно выглядит. За столько лет даже на коньках не научится кататься. Играл на рояли,очень сомнительно. Никогда не играл,а тут бац и начал. Как то прилетел на самолете,наверное командир экипажа с десяток раз штаны поменял. Да и летел то рядом с ним,главком.
А уж,после последнего заявления ЦБ,и так все ясно. Уважал Путина с 2000 года,до 2008. Потом он перестал думать о стране и ее развитии,и разыгрались амбиции властителя мира. И началась в стране разруха,нищета,поборы и налоги. Что не день,так анонс нового налога.
Ну а уважающий себя президент,давно бы отправил премьера в отставку,после его посыла пенсионерам и учителям.
Все говорят как в Европе плохо,но своих детей туда отправляют. Да и те кто уехал туда,обратно не горят желанием вернутся. Все идет к тому,что будет опять 91 год. И опять страна будет в ...... На пенсионером горестно смотреть. Что они в покупают в магазинах. Жаль,что президент не хочет видеть свой народ сильным,независимым и обеспеченным.
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Берёзка
Давно пора не только добывать, но и производить. А имея огромные территории Россия вполне способна себя и прокормить, ножки буша заменили полностью своей курятиной, увеличилось и производство свинины. Нужно только работать, а не тратить свою жизнь на пустой гундёж о том как всё плохо. Наше благополучие в наших руках.
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ММС
То, что стратегия должна предусматривать новые санкции правильно. Новые санкции будут непременно. Никому не нужна развивающаяся Россия, как конкурент, кроме самих граждан РФ.
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