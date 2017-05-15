МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности на период до 2030 года, указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

«Правительству РФ разработать в 3-месячный срок меры организационного, нормативно-правового и методического характера, необходимые для реализации стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года, и обеспечить их выполнение», — говорится в документе.

Стратегия призвана предотвратить кризисные явления в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также не допустить снижение качества жизни граждан. Кроме того, она предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае западных санкций.

Ранее сообщалось, что в России разработали стратегию экономической безопасности как ответ на новые вызовы и угрозы национальным интересам страны. В документе определены основные направления государственной политики в этой сфере и механизмы решения ключевых задач.