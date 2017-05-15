Николай Меркушкин поздравил жителей региона с Международным днем семьи

«Уважаемые жители Самарской области! Тепло и сердечно поздравляю вас с Международным днем семьи! Семья — это опора как для отдельного человека, так и для всего нашего общества. Именно в семье человек обретает счастье и смысл жизни, черпает силы для преодоления трудностей и невзгод», — говорится в поздравлении.

Глава региона отмечает, что сегодня семья является главным объектом внимания со стороны государства.

«Улучшение демографической ситуации, популяризация семейных ценностей — один из важнейших наших приоритетов и непременное условие дальнейшего поступательного развития России».

По его словам, в Самарской области накоплен богатый, во многом уникальный опыт в сфере реализации семейной политики. На территории губернии семьям с детьми производится выплата 28-ми видов пособий, доплат к ним и компенсаций. В этом году более чем в три раза увеличен размер пособия для многодетных семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, с 30 до 50% возросла компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг.