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11:20 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко назвал Шелковый путь «интеграцией поверх блоков»

Белорусский президент гордится, что Беларусь первой подключилась к проекту «Один пояс — один путь», и призывает все страны проекта к мирному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Источник: AP 2017

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что страны — участники проекта «Один пояс — один путь» могут достичь процветания только в совместном мирном и взаимовыгодном развитии.

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Глава государства 15 мая принял участие в заседании круглого стола президентов — участников форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» в Пекине.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства, белорусский президент отметил, что сейчас в мире происходят глобальные перемены, и они связаны с вызовами и угрозами безопасности.

«Среди них — терроризм, миграционный кризис, опасные инфекционные заболевания, климатические изменения и иные новые для современного мира угрозы безопасности. Кроме того, ослабленный мировой экономический рост оказывает заметное влияние на углубление различий между странами. Зачастую противоречия решаются с применением оружия», — обратил внимание Лукашенко.

Интеграция поверх блоков.

По мнению белорусского президента, важно использовать инициативу «Один пояс — один путь» для того, чтобы изменить сложившуюся модель взаимодействия между государствами. «Достижение процветания реально лишь в совместном мирном взаимовыгодном развитии», — подчеркнул президент.

По словам Лукашенко, выдвинутые лидером КНР инициативы «Один пояс — один путь» и «Сообщество единой судьбы» являются не просто проектами сотрудничества в экономике. Они несут в себе интеграционную философию сотрудничества. При этом Китай не навязывает никому свои интересы и не занимается торговой экспансией. «Китай приходит — и в этом уникальная особенность — как дружественная страна, предлагая механизмы стимулирования совместного развития», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко заметил, что проект «Один пояс — один путь» формирует международные отношения нового типа. Это интеграция поверх блоков, призванная гармонизировать все экономические институты и убрать барьеры на пути свободного движения товаров, инвестиций и людей.

Беларусь — в лидерах проекта «Один пояс — один путь».

Белорусский президент заметил, что в Минске одними из первых в Европе разглядели все выгоды и преимущества от участия в таком глобальном интеграционном и экономическом проекте.

«Горжусь тем, что Беларусь стала первой страной в Европе и одной из первых стран в мире, подключившихся к строительству экономического пояса Шелкового пути по целому ряду направлений», — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что Минск и Пекин, реализуя принципы построения «Сообщества единой судьбы», Беларусь и Китай вместе строят Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень».

Этот парк, по замыслу его основателей, должен стать инновационным «городом будущего» и быть удобным и для работы, и для жизни. «Глубина проекта в том, что две страны совместно создают не только инфраструктуру, но и законы, по которым развивается эта узловая площадка экономического пояса Шелкового пути», — отметил президент.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь — надежный и ответственный партнер для Китая. «Об этом свидетельствует установление особого уровня отношений между нашими странами — всестороннего доверительного стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Мы открытая страна. Жизненный принцип белорусов — добрососедство. Беларусь готова к взаимодействию в целях международного развития. Здесь и сейчас мы должны думать о современном поколении и нести ответственность за наших детей и внуков», — призвал глава белорусского государства.

Объединить научные потенциалы.

На саммите в Пекине Лукашенко призвал все страны объединить свои научные потенциалы для построения инновационного будущего.

Он обратил внимание, что в Беларуси сохранены и успешно развиваются точные науки и информационные технологии.

Белорусский президент предложил всем участникам саммита подумать над тем, как объединить усилия ученых и заняться созданием центров исследований и научных обменов. Эти центры должны строиться на межгосударственном уровне и иметь государственную поддержку, пояснил он.

Также, уверен белорусский лидер, необходимо скоординировать усилия по защите стратегически важной инфраструктуры правительственных и коммерческих баз данных. «Сегодня это вопрос безопасности сохранения суверенитета каждого государства», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства отметил, что инициатива «Один пояс и один путь» — это не просто торговый маршрут, а канал движения идей и совместного создания инноваций.

«Мы всецело поддерживаем мысль, высказанную уважаемым Председателем Си Цзиньпином, о необходимости создания собственных технологий на основе национальных разработок и руководствуемся заявленным им принципом: «Нельзя строить свое будущее на основе прошлых чужих достижений», — обратил внимание он.

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