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09:51 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Климкин об итогах встречи с Трампом: есть очень интересные идеи

По словам Павла Климкина, главным итогом встречи было то, что США заявили о намерении поддерживать Украину. Речь шла об урегулировании конфликта в Донбассе, участии США в этом урегулировании и переговорах с Россией.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Глава МИД Павел Климкин заявил, что по итогам его встречи с президентом США Дональдом Трампом «есть очень интересные идеи», которые он сможет озвучить позднее.

По словам Климкина, речь шла об урегулировании конфликта в Донбассе, участии США в этом урегулировании и переговорах с Россией.

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«Сейчас обсуждаются формы, каким образом США будут привлекаться, это может быть отдельное измерение, отдельное измерение диалога с Россией, и, конечно, в тесной координации и с “нормандским форматом”. Это могут быть отдельные элементы, привлеченные параллельно. Сейчас мы это обсуждаем», — заявил он в интервью телеканалу «1+1».

«Есть очень интересные идеи. Я про эти интересные идеи смогу сказать только позже, когда согласуем среди всех друзей, ну и конечно, любые моменты надо будет согласовать с Германией и с новоизбранным президентом Франции (Эммануэлем Макроном — ред.)», — сказал украинский министр, не конкретизировав, чего именно касаются эти идеи.

По его словам, главным итогом встречи было то, что США заявили о намерении поддерживать Украину.

«Главный результат — это четкий месседж поддержки Украины. Да и вообще, сама встреча является очень мощным сигналом поддержки. Поскольку американские президенты вообще очень редко встречаются с министрами иностранных дел. В принципе», — сказал Климкин.

Ранее сообщалось, что Трамп встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе. ​

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