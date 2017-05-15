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09:54 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области ищут замену Сергею Давыдову

В Чесменском районе Челябинской области стартовал конкурс по отбору кандидатур на должность главы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации, заявления от претендентов на пост главы муниципалитета будут приниматься по 27 мая.

Кандидаты на должность должны быть старше 21 года, иметь высшее профессиональное образование, знать Конституцию РФ, Уставы области и района, обладать знаниями по общим принципам организации местного самоуправления и основным положениям бюджетного кодекса, иметь навыки правленческой деятельности.

Конкурс намечен на 23 июня. Конкурсная комиссия оценит представленные документы и проведет индивидуальное собеседование. Будут отобраны не менее двух кандидатов, из которых депутатам и предстоит выбрать главу.

Как уже сообщало агентство, глава Чесменского района Сергей Давыдов, не проработав в этой должности и четырех месяцев, перешел на работу в администрацию Центрального района Челябинска замом главы.

В настоящий момент районом руководит заместитель по социальным вопросам Татьяна Жморщук.

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