В Челябинской области ищут замену Сергею Давыдову

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации, заявления от претендентов на пост главы муниципалитета будут приниматься по 27 мая.

Кандидаты на должность должны быть старше 21 года, иметь высшее профессиональное образование, знать Конституцию РФ, Уставы области и района, обладать знаниями по общим принципам организации местного самоуправления и основным положениям бюджетного кодекса, иметь навыки правленческой деятельности.

Конкурс намечен на 23 июня. Конкурсная комиссия оценит представленные документы и проведет индивидуальное собеседование. Будут отобраны не менее двух кандидатов, из которых депутатам и предстоит выбрать главу.

Как уже сообщало агентство, глава Чесменского района Сергей Давыдов, не проработав в этой должности и четырех месяцев, перешел на работу в администрацию Центрального района Челябинска замом главы.

В настоящий момент районом руководит заместитель по социальным вопросам Татьяна Жморщук.