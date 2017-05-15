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10:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Налоговая инспекция объединила два своих подразделения в Барде и Чайковском

Инспекцию ФНС по г. Чайковскому объединили с аналогичным подразделением по Бардымскому району.

Решение об этом было принято ФНС России еще в феврале 2017 года, процесс реорганизации был завершен в начале мая.

Как говорится в сообщении, опубликованном в журнале «Вестник государственной регистрации», в результате объединения двух подразделений создана межрайонная инспекция ФНС по Пермскому краю № 18, с центром в Чайковском, ее руководителем назначен Андрей Паздерин, ранее возглавлявший Чайковскую инспекцию ФНС.

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