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11:14 (мск), источник: Городской репортер

Василий Голубев поручил провести ревизию объектов улицы Береговой в Ростове

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил администрации Ростова до конца мая провести ревизию всех объектов улицы Береговой, сообщает пресс-служба главы региона.

«Есть здания, которые неприглядно смотрятся и на существующей части набережной. Дорожная карта города по подготовке к ЧМ-2018 должна учитывать приведение в порядок фасадов этих объектов вне зависимости от того, кто является собственником», — отметил Василий Голубев.

Как говорится в сообщении, в рамках развития набережной в 2017—2018 годы планируется построить выставочный павильон на месте Дома Союза художников и реконструировать три участка гидротехнических сооружений пассажирских причалов. В створе переулка Соборного намерены возвести часовню «Южные врата России», также в планах — реновация памятника архитектуры «Парамоновские склады» и капитальный ремонт кинотеатра «Прибой».

Напомним, что перспективе предусмотрено продление набережной вдоль Береговой от Богатяновского Спуска до Кизитериновской балки. Сейчас протяженность набережной составляет 2,3 км, продление позволит увеличить ее до 5,3 км.

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