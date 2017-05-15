Порошенко рассказал о безвизе для жителей Крыма и Донбасса

«Сейчас преимуществами (безвиза — ред.) смогут воспользоваться временно перемещенные лица после проведения соответствующей процедуры. Мы должны очень ответственно относится к каждому биометрическому паспорту, который выдает украинская власть», — отметил Порошенко.
По его словам, остальным дончанам и крымчанам нужно дожидаться «возвращения Украины» на их земли.
Ежегодная пресс-конференция президента Украины одно из знаковых событий в политической жизни страны. Предыдущая большая пресс-конференция президента Украины состоялась в июле 2016 года. Нынешняя пресс-конференция была заявлена под темой Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.