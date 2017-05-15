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10:32 (мск), источник: РИА Крым

Порошенко рассказал о безвизе для жителей Крыма и Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости (Крым). Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в данный момент безвизом с ЕС могут воспользоваться лишь те крымчане и дончане, у кого есть статус внутренне перемещенных лиц. Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, сообщает Украина.ру.

Источник: Reuters

«Сейчас преимуществами (безвиза — ред.) смогут воспользоваться временно перемещенные лица после проведения соответствующей процедуры. Мы должны очень ответственно относится к каждому биометрическому паспорту, который выдает украинская власть», — отметил Порошенко.

По его словам, остальным дончанам и крымчанам нужно дожидаться «возвращения Украины» на их земли.

Ежегодная пресс-конференция президента Украины одно из знаковых событий в политической жизни страны. Предыдущая большая пресс-конференция президента Украины состоялась в июле 2016 года. Нынешняя пресс-конференция была заявлена под темой Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

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