Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Сыр и молоко оправдали
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Глава Microsoft указал на вину ЦРУ и АНБ в вирусной атакеОн сравнил эту ситуацию с использованием оружия, украденного из военных арсеналов
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Подробности боя спецназа РФ с 300 боевиками ан-Нусры – СМИ
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
F-22 может победить 10 российских Су-35 – американский пилот
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
12«Евровидение-2017»
10:20 (мск), источник: РИА Новости

В крупнейших городах Кот-д’Ивуара слышна интенсивная стрельба

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Интенсивная стрельба слышна в понедельник утром в крупнейших городах Кот-д’Ивуара Абиджане и Буаке, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

«Я слышал звуки выстрелов из автоматов Калашникова и более тяжелого вооружения. Интенсивная стрельба началась около пяти утра (08.00 мск) и длилась около часа», — сообщил агентству житель Абиджана, проживающий рядом с посольством США и президентским дворцом.

Очевидцы также сообщают о стрельбе на въезде и в центре Буаке.

Беспорядки с участием военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств происходят в Кот-д’Ивуаре с начала января. На прошлой неделе власти страны объявили, что более 8 тысяч военнослужащих отказались от финансовых требований, которые стали причиной массовых протестов. Однако другая группа ивуарийских военных осудила отказ своих коллег от повышения денежных выплат.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сообщения CNN о визите Лаврова в США назвали 'несусветным позором'
Американский самолет провел разведку вблизи баз РФ в Сирии
Экс-глава Пентагона: отношения РФ и США при Трампе ухудшились
Рубль укрепился к доллару и евро в связи с ростом цен на нефть
Глава Microsoft заявил о вине ЦРУ и АНБ в вирусной атаке
Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года
Жители регионов страдают от нехватки безопасной питьевой воды
В РФ начинается проверка продуктов на соответствие нормам ГОСТ
Спорт
Расклады ЧМ-2017. С кем Россия сыграет в четвертьфинале? Разбираем главные интриги последних двух дней группового этапа чемпионата мира
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Светлана Светикова снова станет мамой Артистка рассказала, что ждет второго ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь