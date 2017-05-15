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10:30 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский: Проект ФОКа в Южноуральске требует корректировки

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский оценил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Южноуральске.

Местные власти заверяют, что выполнят поручение в срок и объект будет сдан к новогодним праздникам.

Борис Дубровский отметил, что на сегодня проект ФОКа требует корректировки и доработки. «Он должен стать местом массового отдыха жителей Южноуральска, поэтому необходимо очень продуманно подойти к прилегающей территории, к тем объектам, которые можно на ней разместить: футбольное поле, роллерные и велосипедные дорожки», — распорядился губернатор. Он запретил огораживать ФОК и устанавливать КПП, препятствующие занятиям спортом.

Глава региона поручил также пересмотреть планировку внутри ФОКа, сократив до минимума административные помещения в пользу аудиторий для физической подготовки детей.

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Южноуральске начал строиться в 2013 году. Но затем работы были заморожены и возобновлены в прошлом году. Общая стоимость строительства ФОКа оценивалась в 237 миллионов рублей. По федеральной программе область получила необходимое оборудование и металлоконструкции.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, на завершение строительства из областного бюджета направлены порядка 80 миллионов рублей.

На данный момент в ФОКе проводятся внутренние работы: забетонированы полы, выполнена укладка внутренних стен и перегородок, проведена гидроизоляция полов, смонтированы внутренние системы теплоснабжения, питьевого и противопожарного водоснабжения, выполнены работы по вентиляции. Построены и подключены теплотрасса, сети водоснабжения и водоотведения, сооружена ливневая канализация. Выполнена облицовка фасада алюкобондом, начаты работы по благоустройству прилегающей территории.

Во время визита в Южноуральск в январе текущего года Борис Дубровский поставил перед местными властями задачу открыть объект к новогодним праздникам. Как заверил подрядчик, к первой заливке льда в ФОКе приступят уже в августе.

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