Константин Толкачев призвал обеспечить соблюдение «сухого закона» в День последнего звонка

В декабре прошлого года депутаты Госсобрания внесли изменения в закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Башкортостан».

Изменения предусматривают запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории всей республики в день проведения Последнего звонка.

С января текущего года новый закон вступил в силу. Во время последнего звонка 25 мая ограничение будет применено впервые.

«Уверен, что педагоги и родительское сообщество воспринимают новое ограничение исключительно положительно. Оно нацелено на обеспечение безопасности детей во время проведения одного из главных праздников в их жизни. Прощание со школой должно стать днем, который на долгие годы запомнится исключительно положительными и радостными впечатлениями. Его не должны омрачать негативные воспоминания, связанные с действиями лиц, злоупотребляющих алкоголем, тем более что они могут угрожать общественному порядку и безопасности детей. Надеюсь, что представители розничной торговли с пониманием отнесутся к действию нового Закона и подчинятся его требованиям. В свою очередь, хочу обратиться к правоохранительным органам с просьбой уделить особое внимание соблюдению закона с учетом того, что ограничение в День последнего звонка будет действовать впервые», — сказал спикер регионального парламента.