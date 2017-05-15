СБУ разоблачила организатора подрывных акций в Украине, — Грицак
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил о разоблачении организатора ряда акций по дестабилизации ситуации в Украине, передает «112 Украина».
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил о разоблачении организатора ряда акций по дестабилизации ситуации в Украине, передает «112 Украина».
Так, организатором акций по дестабилизации ситуации в стране является лидер организации «Наждак» Николай Дульский. На сегодняшний день он находится в Российской Федерации.
По словам Грицака, Дульский имеет непосредственное отношение к акциям по перекрытию трассы во Львовской области, а также к митингу в Ровно, где звучали призывы к созданию «Ровенской народной республики».
«Не хочу обвинить всех представителей “Наждака”, которые продолжают действовать в Киеве. Традиционно спецслужбы на сегодня вражеской для нас страны используют такой метод, как вербовку из числа патриотически настроенных граждан своих агентов, другой вариант — введение своих источников в патриотическую среду. Следует отметить, что спецслужбами РФ проводится плотный мониторинг наших общегосударственных и региональных проблем, которые потом используются в качестве основы для проведения акций, направленных на дестабилизацию обстановки», — сообщил он.
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Ровенской области расследует уголовное дело, открытое Службой безопасности Украины, по факту призывов к созданию «Ровенской народной республики» на акциях 10 мая 2017 года.