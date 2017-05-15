Адвокаты обжаловали объявление в международный розыск челябинского экс-губернатора

И. Трунов пояснил, что М. Юревича не имели право объявлять в розыск в связи с тем, что бывший губернатор пользуется своим конституционным правом — находится на лечении, и у него нет намерений скрываться.

«Также защита будет жаловаться в вышестоящие инстанции — писать заявления по линии прокуратуры и на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина», — сказал он.

Адвокат М. Юревича Игорь Трунов сообщил агентству «Интерфакс-Урал» в понедельник, что жалоба была подана 10 мая.

5 мая М. Юревич был объявлен в международный розыск. 12 мая Ленинский райсуд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании в меры пресечения в виде заключения под стражу и не стал его заочно арестовывать.

Как сообщалось, уголовное дело было возбуждено по факту получения М. Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, взятки от Виталия Тесленко, назначенного М. Юревичем министром здравоохранения региона.

По данным следствия, М. Юревич систематически получал от В. Тесленко взятки, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

М. Юревич в настоящее время находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако его адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья.