Санду: Что-то происходит с председателем парламента

Ее реплика прозвучала в ответ на обвинения демократа в двуличности и в том, что она предает интересы народа, как и другие лидеры внепарламентской оппозиции, которые не хотят изменения избирательной системы.

«Что-то происходит с председателем парламента… Когда-то он был спокоен и уверен в себе, а с некоторых пор стал нервным и непоследовательным. Вчера продвигал одномандатную систему, сегодня поддерживает смешанную, завтра — кто знает, что ему придет в голову?», — сказала Санду.

На прошлой неделе Андриан Санду обвинил Майю Санду и Андрея Нэстасе, что они серьезно вредят интересам Республики Молдова, когда оказывают давление на Брюссель.

«Оказывается давление со стороны Санду и Нэстасе так же, как и в случае с МВФ. Действуя через Европейскую народную партию, они хотят добиться, чтобы решение вопроса о финансировании Молдовы было отложено. Это действие направлено не против власти, а против народа. Они жертвуют Молдовой и гражданами, лишь бы не допустить изменения избирательной системы», — добавил Канду.

Он напомнил также, что Майя Санду недавно встретилась с Григорием Петренко, чтобы обсудить организацию антиправительственных акций, намекнув, что такие сговоры договоренности существуют и между Санду и Додоном.