Санду: Что-то происходит с председателем парламента
Лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду иронично прокомментировала поведение председателя парламента Андриана Канду, сообщает NOI.md.
Лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду иронично прокомментировала поведение председателя парламента Андриана Канду, сообщает NOI.md.
Ее реплика прозвучала в ответ на обвинения демократа в двуличности и в том, что она предает интересы народа, как и другие лидеры внепарламентской оппозиции, которые не хотят изменения избирательной системы.
«Что-то происходит с председателем парламента…
На прошлой неделе Андриан Санду обвинил Майю Санду и Андрея Нэстасе, что они серьезно вредят интересам Республики Молдова, когда оказывают давление на Брюссель.
«Оказывается давление со стороны Санду и Нэстасе так же, как и в случае с МВФ. Действуя через Европейскую народную партию, они хотят добиться, чтобы решение вопроса о финансировании Молдовы было отложено. Это действие направлено не против власти, а против народа. Они жертвуют Молдовой и гражданами, лишь бы не допустить изменения избирательной системы», — добавил Канду.
Он напомнил также, что Майя Санду недавно встретилась с Григорием Петренко, чтобы обсудить организацию антиправительственных акций, намекнув, что такие сговоры договоренности существуют и между Санду и Додоном.