В Приморье учёных оставили без земли: «Наглость приобрела такие размеры»

В Приморье научное сообщество надеется привлечь к уголовной ответственности чиновников краевой и городской администраций за участие в коррупционных схемах. По словам биолога Татьяны Вшивковой, у них с коллегами есть компромат на высокопоставленных чиновников, из-за которых на земле Академгородка ДВО РАН планируется стройка, и уже вне закона массово вырублены краснокнижные деревья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Биолог, член Общественного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов Приморья Татьяна Вшивкова сообщила, что учёные решительно настроены против строительной компании «Армада», которая затеяла стройку на земле Академгородка ДВО РАН. Люди готовы не только выходить на пикеты, писать обращения президенту России Владимиру Путину, но и согласны на голодовку.

Со слов ученой, земельный участок «Армаде» был передан незаконно, чиновники с юридической точки зрения грамотно «обделали» сделку, проигнорировав тот факт, что в ещё в 1971 году указанная территория была передано ДВО РАН в бессрочное пользование, что подтверждено и Генпрокуратурой России, и Арбитражным судом Приморского края.

«Наши эксперты много чего накопали. Там замешаны бывшие руководители департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморского края, руководители администрации города Владивостока, другие ответственные лица. Все документы, которые мы собрали, переданы в прокуратуру и правоохранительные органы», — цитирует биолога издание «Ежедневные новости Владивостока».

«Беда, что закон у нас чиновниками часто понимается по-разному. Иногда выглядящее законно дело на поверку оказывается хитроумным сплетением незаконных действий», — считает Татьяна Вшивкова.

Биолог также рассказала, что совсем недавно представители, в том числе прокуратуры и мэрии Владивостока, с проверкой приехали на выделенный «Армаде» участок и выявили там ряд «вопиющих» нарушений. Так, например, без порубочных билетов на участке массово вырубили краснокнижные деревья и сбросили их тут же — в овраг ручья.