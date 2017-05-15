Свердловская «Родина» пойдет на выборы в новом составе

Региональное отделение партии «Родина» в Свердловской области сменило руководство.

Председателем совета партактива на Среднем Урале вместо Владимира Фомина избран Дмитрий Касьмин, который будет представлять интересы региона в центральном аппарате партии. Его заместителем назначена Валентина Гофенберг, передает «Уралинформбюро».

Также в состав совета реготделения партии вошли Сергей Ярутин, Александр Гофенберг, Лев Иоффе, Даниил Воронов, Георгий Жаркой.



«Задачи, поставленные перед новым руководством, — рост эффективности деятельности регионального отделения, отработка сценария честных выборов в Свердловской области в электоральном цикле 2017−2018 годов, финансовый аудит и ревизия местных ячеек партии, реализация партийных проектов на территории региона», — пояснила Валентина Гофенберг в социальных сетях.