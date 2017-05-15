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12:28 (мск), источник: РИА Крым

Аксенова выступает за увеличение числа бесплатных мест досуга в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости (Крым). В Крыму необходимо сделать больше бесплатных досуговых мест, где наравне смогут собираться и общаться люди разных возрастов и социальных слоев.

Источник: РИА "Новости"

Такие культурные площадки позволяют не делить людей на бедных и богатых, и способствуют укреплению общества, подчеркнула в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» руководитель межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксенова.

«Чем больше у нас будет появляться свободных бесплатных досуговых мест, парков, скверов, лекториев на открытом воздухе, куда семья любого достатка может прийти, посмотреть, послушать и пообщаться, тем сплоченнее будет наше общество. В таких мероприятиях участвуют люди разных социальных сословий, и глаза горят — что у одних, что у других», — сказала Елена Аксенова.

По ее словам, открытый в прошлом году Екатерининский сад стал одной из таких площадок. Здесь не только собираются жители и гости крымской столицы, но и в праздничные дни возле памятника императрице Екатерине II выступают творческие коллективы. И она выступает за то, чтобы таких культурно-досуговых мест на крымском полуострове стало больше.

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