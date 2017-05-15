Аксенова выступает за увеличение числа бесплатных мест досуга в Крыму

Такие культурные площадки позволяют не делить людей на бедных и богатых, и способствуют укреплению общества, подчеркнула в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» руководитель межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксенова.

«Чем больше у нас будет появляться свободных бесплатных досуговых мест, парков, скверов, лекториев на открытом воздухе, куда семья любого достатка может прийти, посмотреть, послушать и пообщаться, тем сплоченнее будет наше общество. В таких мероприятиях участвуют люди разных социальных сословий, и глаза горят — что у одних, что у других», — сказала Елена Аксенова.