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11:53 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода планирует создать контролирующий частных перевозчиков орган к осени 2017 года

Администрация Нижнего Новгорода планирует создать контролирующий частных перевозчиков орган к осени 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил замдиректора департамента транспорта Валерий Лунев после оперативного совещания 15 мая.

По его словам, сейчас решается вопрос, в каком виде будет создана данная контрольно-ревизионная служба: как муниципальное учреждение или подразделение в структуре департамента транспорта.

«По функционалу планируется три направления: контроль и надзор за выполнением перевозчиками правил перевозки пассажиров, соблюдение технического состояния транспортных средств и контроль за безбилетным проездом. Рассчитываем завершить организацию контрольной службы к концу лета 2017 года», — рассказал Валерий Лунев.

Напомним, в марте 2017 года первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов сообщил журналистам, что в структуре мэрии планируется создать так называемую «транспортную полицию».

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