Администрация Нижнего Новгорода планирует создать контролирующий частных перевозчиков орган к осени 2017 года

По его словам, сейчас решается вопрос, в каком виде будет создана данная контрольно-ревизионная служба: как муниципальное учреждение или подразделение в структуре департамента транспорта.

«По функционалу планируется три направления: контроль и надзор за выполнением перевозчиками правил перевозки пассажиров, соблюдение технического состояния транспортных средств и контроль за безбилетным проездом. Рассчитываем завершить организацию контрольной службы к концу лета 2017 года», — рассказал Валерий Лунев.

Напомним, в марте 2017 года первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов сообщил журналистам, что в структуре мэрии планируется создать так называемую «транспортную полицию».