Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением
Патриарх Кирилл объяснил причину нападок на церковь
Часть россиян предложили лишить пенсии
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Украинский капитан отказался сдать катер военным в водах РФ – СМИ
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
«Вопрос закрыт»: РФ о запрете самолетам США летать над Сирией
F-22 одолеет аналоги России и КНР - пилот США
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Война в карикатурах
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
1080 лет парку Лос-Гласьярес
11:53 (мск), источник: АиФ Калининград

В 130 км от границ Калининградской области начались учения НАТО

В 130 км от Калининградской области начались учения, в которых участвуют 2,5 тысячи военнослужащих, в том числе, батальон боевой группы НАТО, сообщает Радио Ольштын.

Источник: Аргументы и факты

По сценарию нынешних учений, в стране начинается вооруженный конфликт.

«В сценарии военных учении мы предполагаем, что противник врывается на нашу территорию, в результате солдаты переходят на оборонительный рубеж, затем останавливают противника, приступают к контратаке и восстанавливают утраченную территорию», — пояснил управляющий учениями генерал Ярослав Громаджински.

Такая стратегия совместима с 5. статьей НАТО, которая говорит о том, что в случае нападения на одну из стран НАТО, остальные члены окажут ей помощь.

На полигоне в Ожише используется оборудование всех видов войск, входящих в состав бригады, в том числе подразделения танков, боевые машины пехоты, американские БТР Stryker, а также артиллерию и силы ПВО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Калининграде ветеран ВОВ надел парадный китель и «вышел» из окна
Американский самолет провел разведку вблизи баз РФ в Сирии
Доллар и евро снижаются при открытии торгов на Московской бирже
Экс-глава Пентагона: отношения РФ и США при Трампе ухудшились
Латвийский вратарь заявил, что ему не нравится Россия
Путин утвердил стратегию экономической безопасности до 2030 года
Росстат: в регионах не хватает безопасной питьевой воды
«Мисс США» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
Спорт
Россия - Латвия и другие матчи дня на ЧМХ: анонс Восемь побед у сборной России в десяти матчах, в семи встречах подряд россияне обыгрывали соперника крупно
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева Принимавшая участие в дубляже таких культовых фильмов, как «Римские каникулы» и «Зорро», Ирина Карташева умерла в Москве
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Названы города Европы с самым доступным жильем
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Светлана Светикова снова станет мамой Артистка рассказала, что ждет второго ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь