В 130 км от границ Калининградской области начались учения НАТО

По сценарию нынешних учений, в стране начинается вооруженный конфликт.

«В сценарии военных учении мы предполагаем, что противник врывается на нашу территорию, в результате солдаты переходят на оборонительный рубеж, затем останавливают противника, приступают к контратаке и восстанавливают утраченную территорию», — пояснил управляющий учениями генерал Ярослав Громаджински.

Такая стратегия совместима с 5. статьей НАТО, которая говорит о том, что в случае нападения на одну из стран НАТО, остальные члены окажут ей помощь.

На полигоне в Ожише используется оборудование всех видов войск, входящих в состав бригады, в том числе подразделения танков, боевые машины пехоты, американские БТР Stryker, а также артиллерию и силы ПВО.