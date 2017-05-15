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12:19 (мск), источник: Российская газета

ЦИК: Голосующим не «по прописке» придется указывать причину

Граждане, которые за четыре дня до голосования и позже решат сменить участок, будут вынуждены объяснять причину, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о ближайших выборах президента в 2018 году. Такая норма, поясняет агентство, содержится в материалах ЦИК РФ, подготовленных к совещанию с региональными избиркомами, посвященному механизмам голосования без открепительных удостоверений.

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Напомним, в марте этого года сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет поправок в избирательное законодательство, в том числе — в части отмены голосования по открепительным удостоверениям. Их инициативы приняты Госдумой в первом чтении, сейчас идет подготовка к основному — второму чтению — к которому свои предложения вносит и ЦИК РФ.

Изначально требования указывать причину смены участка не было, но теперь ЦИК предлагает обязать давать объяснения тех, кто заявит о своем желании «слишком поздно», т.е. за четыре дня до голосования и менее. Они смогут подать заявление в участковую избирательную комиссию (УИК) по месту регистрации до 14:00 субботы накануне дня голосования.

Это сделано для борьбы с возможными злоупотреблениями и касается только тех, кто сообщает о своем желании проголосовать в другом месте слишком поздно. Тем, кто подаст заявление о смене участка заранее, ничего не потребуется объяснять и подтверждать.
ЦИК

Такие граждане смогут не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 5 дней до дня голосования прийти в ближайшую территориальную избирательную комиссию (ТИК) или не ранее чем за 10 и не позднее чем за 5 дней в участковую комиссию и подать заявление о включении в список избирателей на соответствующем участке. При этом из списка избирателей по месту постоянной регистрации они будут исключены посредством системы «ГАС-Выборы».

Аналогичная процедура предусмотрена и для тех, кто постоянно проживает не там, где зарегистрирован. По данным ЦИК, таких избирателей в России порядка 5 млн.

Комментарии
7
Сергей Саморуков
Как говаривал один знакомый торгаш:" Кто кассу снимает и считает , тот и при деньгах." Я был членов избирательной комиссии одного из участков в Москве при выборах в Думу , так пенсионеры , голосующие дома , и не скрывают , что их по телефону строго предупредили за кого голосовать , а иначе "не те люди " отнимут у них все надбавки и даже жильё . Управы , Префектуры , Собесы, Школы , Институты , РПЦ , СМИ -всё работает на власть . И им не надо заранее просить разрешения на митинги или агитацию . Так и будет наша "Галера" стоять в болоте погружаясь в ил и пуская скрепо-пузыри . Я всё больше осознаю , что дело не в Сталине , Хрущёве,Брежневе , Черненко , Ельцине , Путине , а в нас . Кто сам нагибается - на том и ездят .
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worldsouvenir
какой то бред поляна зачищена ближайшие 5 лет никакой альтернативы нет электорат в большинстве своем готов жрать лебеду опать носки и донашивать старую одежду лишь бы быть сми самыми в мире уроки крепостного права проходят даром ....)) а по уму нужно требовать введения графы против всех !!!
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Ольга Ольга
безобразие
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