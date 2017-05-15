ЦИК: Голосующим не «по прописке» придется указывать причину
Граждане, которые за четыре дня до голосования и позже решат сменить участок, будут вынуждены объяснять причину, сообщает ТАСС.
Граждане, которые за четыре дня до голосования и позже решат сменить участок, будут вынуждены объяснять причину, сообщает ТАСС.
Речь идет о ближайших выборах президента в 2018 году. Такая норма, поясняет агентство, содержится в материалах ЦИК РФ, подготовленных к совещанию с региональными избиркомами, посвященному механизмам голосования без открепительных удостоверений.
Напомним, в марте этого года сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет поправок в избирательное законодательство, в том числе — в части отмены голосования по открепительным удостоверениям. Их инициативы приняты Госдумой в первом чтении, сейчас идет подготовка к основному — второму чтению — к которому свои предложения вносит и ЦИК РФ.
Изначально требования указывать причину смены участка не было, но теперь ЦИК предлагает обязать давать объяснения тех, кто заявит о своем желании «слишком поздно», т.е. за четыре дня до голосования и менее. Они смогут подать заявление в участковую избирательную комиссию (УИК) по месту регистрации до 14:00 субботы накануне дня голосования.
Это сделано для борьбы с возможными злоупотреблениями и касается только тех, кто сообщает о своем желании проголосовать в другом месте слишком поздно. Тем, кто подаст заявление о смене участка заранее, ничего не потребуется объяснять и подтверждать.
Такие граждане смогут не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 5 дней до дня голосования прийти в ближайшую территориальную избирательную комиссию (ТИК) или не ранее чем за 10 и не позднее чем за 5 дней в участковую комиссию и подать заявление о включении в список избирателей на соответствующем участке. При этом из списка избирателей по месту постоянной регистрации они будут исключены посредством системы «ГАС-Выборы».
Аналогичная процедура предусмотрена и для тех, кто постоянно проживает не там, где зарегистрирован. По данным ЦИК, таких избирателей в России порядка 5 млн.