ЦИК: Голосующим не «по прописке» придется указывать причину

Речь идет о ближайших выборах президента в 2018 году. Такая норма, поясняет агентство, содержится в материалах ЦИК РФ, подготовленных к совещанию с региональными избиркомами, посвященному механизмам голосования без открепительных удостоверений.

Напомним, в марте этого года сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет поправок в избирательное законодательство, в том числе — в части отмены голосования по открепительным удостоверениям. Их инициативы приняты Госдумой в первом чтении, сейчас идет подготовка к основному — второму чтению — к которому свои предложения вносит и ЦИК РФ.

Изначально требования указывать причину смены участка не было, но теперь ЦИК предлагает обязать давать объяснения тех, кто заявит о своем желании «слишком поздно», т.е. за четыре дня до голосования и менее. Они смогут подать заявление в участковую избирательную комиссию (УИК) по месту регистрации до 14:00 субботы накануне дня голосования.